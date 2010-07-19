30 bin araçlık filoya 10 bin araç daha alınacak

T24- Araç filosunu 30 bine çıkararak Türkiye'nin en büyük filo kiralama şirketi haline gelen Intercity, büyük bir atılım yapmaya hazırlanıyor. Filosuna 10 bin araç daha ekleyecek olan firma böylece toplam 225 milyon euroluk yatırıma imza atacak. 1 Ağustos'ta atılacak bu adımı hava taşımacılığında atılacak ikinci adım takip edecek.





1991'den bu yana ayakları yere basan firma iki uçak alımı gerçekleştirdi. Şirketin Genel Müdürü Vural Ak, "Uçak kiralama işine de giriyoruz. Şu anda iki alım yaptık. Biri Bombardier'in 17 kişilik kıtalararası uçabilen bir jeti. İkincisi 12 kişilik bir deniz uçağı. O da 12 kişilik. Kriz bizim için fırsat oldu. Uçak üreticisinin daha önce siparişini aldığı ve tamamladığı iki uçağı aldık. Stoklarda duruyordu. Jeti 30 milyon euroya, çesna'yı ise 2.5 milyon euroya aldık. Örneğin jetin normal değeri 41 milyon dolardı" dedi.

DOĞU'DA HIZLI BÜYÜYORUZ

Türkiye'nin doğu ve güneydoğusunda hızla büyüdüklerini söyleyen Vural Ak, özellikle Gaziantep, Şanlıurfa, Adana ve Kahramanmaraş'ta cirolarının yükseldiğini belirtti. Ak, "Bizim Güneydoğu'da hiç işimiz yoktu. Sıfırdı cirodaki payı ama şu anda yüzde 10- 12'lere kadar çıkmış durumda. Buralarda büyüyeceğiz. Ancak onun dışında aklımızda başka coğrafyalar da var. Rusya, Romanya ve Ukrayna'ya açılmayı düşünüyoruz" diye konuştu. Bu üç ülkedeki araç büyüklüklerinin oldukça fazla olduğunu da dile getiren Vural Ak, bu ülkeleri Türkiye'nin 10 yıl önceki haline benzetti.

ORGANİK BÜYÜMEK İSTİYORUZ

Krizde sektördeki diğer firmalardan zor durumda olanlardan alım yapmayı da düşündüklerini ancak alınabilecek durumda olan firmaların olmadığını dile getiren Vural Ak sözlerine şöyle devam etti: "Üç yer baktık. Kontratları yüzde 30'lara Reel ve organik büyümenin daha sağlıklı olduğunu düşünüyoruz. Biz araç kiralayanların sayısının artmasını istiyoruz. Bizim şu anda ilk kez araba kiralayan müşterilerin oranı yüzde 45." (sabah)

