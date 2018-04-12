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30 ay sonra Rusya, Mısır'a uyguladığı uçuş yasağını kaldırdı

31 Ekim 2015'ten bu yana uçuş gerçekleşmiyordu

12 Nisan 2018 12:21

Rusya'nın Mısır'a uyguladığı uçuş yasağının kaldırıldığı ve ilk uçuşun gerçekleştirildiği belirtildi.

Uluslararası Kahire Havalimanı yetkililerinden alınan bilgiye göre Rus Havayolları Aeroflot'a ait bir uçak 120 yolcusuyla Kahire'ye indi. Böylelikle Rusya'nın Mısır'a 30 aydır uyguladığı uçuş yasağı kalktı. Rus Havayolları Aeroflot'a ait 400 sefer sayılı uçak Kahire'ye ulaştı. Uçakta yaklaşık 120 yolcunun bulunduğu kaydedildi.

Mısır Havayollarının yaptığı açıklamaya göre, bugün Kahire'den de Moskova'ya ilk uçuşun gerçekleşmesi bekleniyor. Kahire ile Moskova arasında haftada 6 uçuşun yapılması planlanıyor.

Rusya'dan Mısır'a yönelik uçuşlar, 31 Ekim 2015'te Mısır'dan kalkan bir Rus yolcu uçağının patlama nedeniyle düşmesi üzerine yasaklanmıştı. Aralık 2017'de Mısır Sivil Havacılık Bakanı Şerif Fethi ile Rusya Ulaştırma Bakanı Maksim Sokolov, iki ülke arasındaki uçuşların yeniden başlamasının ön hazırlığı olarak "sivil havacılık güvenliğiyle" ilgili bir iş birliği anlaşması imzalamıştı.

 

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