30 askerin katili yakalandı

T24

KKTC makamları, bugün mahkemeye çıkarılacak olan Dolan’ın adaya nasıl girdiğini araştırıyor. Dolan 1999’da emrindeki bir grupla Van’da yakalandı. 2008’de Diyarbakır 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında mahkeme, ‘Zınar’ kod adlı Niyazi Dolan’ı başta Şırnak’ta karakol baskınında 30 askerin şehit edildiği kanlı saldırı ile 23 silahlı eylemde 32’si asker, 8’i korucu 40 güvenlik görevlisinin şehit edilmesinden sorumlu tutarak ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Niyazi Dolan daha sonra 4959 sayılı Topluma Kazandırma Yasası’ndan yararlandırıp cezası 14 yıla indirildi.