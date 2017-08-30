30 Ağustos'un 95. yılında devlet erkânı Anıtkabir'de

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleşen Büyük Taarruz'un 95'inci yılında, devlet erkânı Anıtkabir'deki törene katılıdı. Törende Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve çok sayıda devlet görevlisi hazır bulundu.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Aziz Atatürk, Büyük Zafer'in 95. yıl dönümünü bir kez daha iftiharla kutluyoruz. Bu tarihi zaferi Malazgirt'ten günümüze uzanan zorlu mücadele zincirinin bir halkası olarak görüyoruz. Hedefimizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmak olarak belirlemiştir. Türkiye yoluna devam etmektedir. 15 Temmuz'daki destansı direniş, kararlılığını ortaya koymuştur. Sizin, aziz şehitlerimizin bizlere emanet ettiği bu vatana sahip çıkmayı sürdüreceğiz. Ruhunuz şad olsun."

Ankara'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı için ilk tören Anıtkabir'de yapılıdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkânı, Atatürk'ün huzuruna çıktı. Resmi törenlerin ikinci adresi ise, Beştepe olacak.

Yoğun güvenlik önlemi

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında devlet erkanının ziyaret edeceği Anıtkabir'de yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Anıtkabir çevresinde sabah saatlerinden itibaren polis ekipleri yoğun güvenlik önlemleri alırken Anıtkabir’deki kulelere kesin nişancılar yerleştirildi.

Devlet erkanının katılacağı tören öncesi Atatürk’ün mozolesi ve Misak-ı Milli Kulesi’nde bomba uzmanı dedektör köpekler arama yaptı.

Anıtkabir'deki törende Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeliarasındaki sıcak sohbet dikkat çekti.