30 Ağustosta sandalye ile taşınan Kore Gazisi, Gaziler Günü'ne katıldı

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında, rahatsızlığı nedeniyle yürümekte güçlük çektiği için tören alanına sandalyede taşınarak getirilen 87 yaşındaki Kore Gazisi Selahattin Erzincan, bugün \'Gaziler Günü\' nedeniyle düzenlenen programa da katıldı. Erzincan, töreni protokol için ayrılan bölümde oturarak takip etti.

Samsun\'da \'Gaziler Günü\' kutlamaları kapsamında Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı. Törene Vali Osman Kaymak, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ve Samsun Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ahmet Diril, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, gaziler, şehit yakınları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Programa 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına rahatsızlığı nedeniyle yürümekte güçlük çektiği için tören alanına sandalyede taşınarak getirilen Kore Gazisi Selahattin Erzincan da katıldı.

Atatürk Anıtı\'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal marşı okundu. Ardından Vali Kaymak, anıt şeref defterini imzaladı. Daha sonra program Cumhuriyet Caddesi\'ndeki tören alanında devam etti. Kore Gazisi Selahattin Erzincan ile bazı gaziler programı protokol bölümünde oturarak izledi.

Programda Samsun Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ahmet Diril konuşma yaptı. Ardından İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimleri Lisesi öğrencisi Emre Can İspirli \'Yaşasın Kahraman Gazi\', 19 Mayıs Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı öğrencisi Öznur Uz \'Gazi Amca\' ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Üyesi Kıbrıs Gazisi Mehmet Karalı \'Vatan Gazileri\' isimli şiirleri okudu. Ardından Sahra Sıhhiye Eğitim Merkez Komutanlığı Bandosu mini bir konser verdi. Sonrasında ise resmi geçit töreni yapıldı.



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