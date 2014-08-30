30 Ağustos'ta kutlamalar nedeniyle İstanbul'da bu yollar kapalı olacak

30 Ağustos Zafer Bayramı törenleri nedeniyle yarın İstanbul'daki bazı cadde ve sokaklar 07.00-16.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak.
Trafiğe kapatılacak cadde ve sokaklar
İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, trafiğe kapatılacak cadde ve sokaklar ile alternatif yol ve güzergâhlar şöyle:
-Topkule ve Mahmutbey Köprüsü.
-Mahmutbey yolu ve Topkule arası.
-Vatan Caddesi.
-Oğuzhan Caddesi.
-Topkapı, Edirnekapı Kavşağı ve Vatan Caddesi kesişim noktası.
-Mahmutbey Köprüsü ve Sultançiftliği kavşağı arasında kalan yol.
Alternatif yollar
-"D-100 Karayolu'ndan Vatan Caddesi'ne gidecek olan sürücülerin Haliç Tünel, Edirnekapı, Fevzipaşa Bulvarı, Aksaray güzergâhını veya Haliç Tünel, Ayvansaray ışıklardan Balat yolunu takiben Unkapanı ve Sirkeci istikametlerini kullanmaları,
-E-80 Karayolu'nu kullanacak sürücülerin, Milliyet Gazetesi karşısından TEM Otoyolu istikametini kullanmaları,
-Sahil yolunu kullanacak sürücülerin sahil güzergâhından Yenikapı-Kumkapı-Sirkeci istikametini kullanmaları,
-Vatan Caddesi'ni kullanarak Fatih ilçesindeki hastanelere gelecek olan gerek ambulans sürücüleri, gerekse diğer sürücülerin Sahil yolunu tercih ederek Samatya'dan Cerrahpaşa-Çapa-Haseki veya Vakıf Gureba Hastanelerine intikal etmeleri,
-Fatih istikametinden aynı gerekçelerle hastanelere intikal edecek sürücülerin Atatürk Bulvarı-Aksaray ve Millet Caddesi güzergâhını kullanmaları uygun olacaktır."