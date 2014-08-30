30 Ağustos'ta kutlamalar nedeniyle İstanbul'da bu yollar kapalı olacak

30 Ağustos Zafer Bayramı törenleri nedeniyle yarın İstanbul'daki bazı cadde ve sokaklar 07.00-16.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak.

Trafiğe kapatılacak cadde ve sokaklar

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, trafiğe kapatılacak cadde ve sokaklar ile alternatif yol ve güzergâhlar şöyle:

-Topkule ve Mahmutbey Köprüsü.

-Mahmutbey yolu ve Topkule arası.

-Vatan Caddesi.

-Oğuzhan Caddesi.

-Topkapı, Edirnekapı Kavşağı ve Vatan Caddesi kesişim noktası.

-Mahmutbey Köprüsü ve Sultançiftliği kavşağı arasında kalan yol.

Alternatif yollar

-"D-100 Karayolu'ndan Vatan Caddesi'ne gidecek olan sürücülerin Haliç Tünel, Edirnekapı, Fevzipaşa Bulvarı, Aksaray güzergâhını veya Haliç Tünel, Ayvansaray ışıklardan Balat yolunu takiben Unkapanı ve Sirkeci istikametlerini kullanmaları,

-E-80 Karayolu'nu kullanacak sürücülerin, Milliyet Gazetesi karşısından TEM Otoyolu istikametini kullanmaları,

-Sahil yolunu kullanacak sürücülerin sahil güzergâhından Yenikapı-Kumkapı-Sirkeci istikametini kullanmaları,

-Vatan Caddesi'ni kullanarak Fatih ilçesindeki hastanelere gelecek olan gerek ambulans sürücüleri, gerekse diğer sürücülerin Sahil yolunu tercih ederek Samatya'dan Cerrahpaşa-Çapa-Haseki veya Vakıf Gureba Hastanelerine intikal etmeleri,

-Fatih istikametinden aynı gerekçelerle hastanelere intikal edecek sürücülerin Atatürk Bulvarı-Aksaray ve Millet Caddesi güzergâhını kullanmaları uygun olacaktır."