30 Ağustos'ta hangi yollar trafiğe kapatılacak?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Vatan Caddesi'nde yapılacak olan tören nedeniyle trafiğe kapatılacak yolları açıkladı.

Emniyet'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Vatan Caddesi'nde yapılacak olan tören kutlamaları nedeniyle, saat 07.00-16.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahları da şöyle duyurdu:

Topkule ve Mahmutbey Köprüsü, Vatan Caddesi, Oğuzhan Caddesi, Millet Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne çıkan bağlantı yolları, Topkapı-Edirnekapı Kavşağı ve Vatan Caddesi kesişim noktası, Mahmutbey Yolu ve Topkule arası, Mahmutbey-Aksaray arası, (0-3 Yolu), Mahmutbey Köprüsü Habibler Yolu (Sultançiftliği Kavşağı arasında kalan yol)

Alternatif yollar

-D-100 Karayolundan Vatan Caddesine gidecek olan sürücülerin Haliç Tünel, Edirnekapı, Fevzipaşa Bulvarı, Aksaray güzergâhını veya Haliç Tünel, Ayvansaray ışıklardan Balat yolunu takiben Unkapanı ve Sirkeci istikametlerini kullanmaları,

- E-80 Karayolunu kullanacak sürücülerin, Milliyet Gazetesi karşısından TEM Otoyolu istikametini kullanmaları,

-Sahil yolunu kullanacak sürücülerin sahil güzergâhından Yenikapı - Kumkapı - Sirkeci istikametini kullanmaları,

-Vatan Caddesini kullanarak Fatih ilçesindeki hastanelere gelecek olan gerek ambulans sürücüleri, gerekse diğer sürücülerin Sahil yolunu tercih ederek Samatya'dan Cerrahpaşa- Çapa- Haseki veya Vakıf Gureba Hastanelerine intikal etmeleri,

-Fatih istikametinden aynı gerekçelerle hastanelere intikal edecek sürücülerin Atatürk Bulvarı-Aksaray ve Millet Caddesi güzergâhını kullanmaları uygun olacaktır.