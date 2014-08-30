30 Ağustos Zafer Bayramı için siyasiler mesaj yayınladı

26 Ağustos’ta başlayıp, 30 Ağustos’ta Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin 92. yılı bugün kutlanıyor.

30 Ağustos Zafer Bayramı için siyasilerin mesajları şöyle:

‘Vesayet zincirini kırmanın gururu’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan: 30 Ağustos Zaferi, aziz milletimizin gücünün ortaya koyulması bakımından da büyük anlam ifade etmektedir. Milletimizin aynı kararlılığı sergilemeye devam etmesi sayesinde bizler, artık her türlü vesayet zincirini kırmış olan, yarınlarından kaygı duymayan bir ülkede yaşamanın gururu içerisindeyiz. Yeni Türkiye vizyonumuzdaki hedefleri gerçekleştirmek, toplumsal refahı daha da artırmak, ordumuzun imkan ve kabiliyetlerini daha da yükseltmek suretiyle, ülkemizi dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri haline getireceğiz. 30 Ağustos Zaferi vesilesiyle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere, İstiklal Savaşımızın tüm kahramanlarını, tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum.

'Tarihimizin şerefli sayfası'

TBMM Başkanı Cemil Çiçek: Tarih boyunca şerefiyle yaşayan milletimiz, varlığını muhafaza etmek için bütün mazlum milletlere örnek olacak büyük bir mücadeleye imza atmış ve kendisine biçilen esaret rolünü reddederek, dünya milletler ailesi arasındaki saygın yerini korumuştur. 30 Ağustos Zaferi tarihimizin şerefli sayfalarındaki yerini almıştır. Bu zaferle, bayrağımız özgürce dalgalanacağı gönderdeki yerine yeniden çekilmiş ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ilk adımları atılmıştır.

Başbakan Ahmet Davutoğlu: 30 Ağustos 1922, İstiklal mücadelesi boyunca, milli egemenlik yolunda kazanılan en şanlı zafer. Türkiye dönemin mazlum milletlerine umut ışığı oldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, Anadolu’nun uzun süredir sabırla ve derin bir tevekkül ile sürdürdüğü bu kutlu mücadeleyi, takdire şayan bir zaferle taçlandırarak, ezelden ebede kadar iftihar vesilesi olmuşlardır.

‘Yok edin kula kulluğu’ daveti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Tarihimize altın harflerle yazılan 30 Ağustos Zaferi, her şeyden önce, bağımsızlığa, kardeşliğe, laik Cumhuriyet’e, demokrasiye ve kadın erkek eşitliğine giden yolları açmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle Zafer Bayramı’nı kutlarken, başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, şehitleri ve gazileriyle Kurtuluş Savaşı’nda canını, kanını vermiş Mustafa Kemal’in tüm silah arkadaşlarını minnetle, şükranla anıyor, Kuvayi Milliye destanında olduğu gibi, ‘Yok edin insanın insana kulluğunu’ diye hem bir davette bulunuyor, hem de bu davetimin gereği için herkesi kol kola, omuz omuza mücadele etmeye çağırıyorum. Çağırıyorum ki, bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçe yaşayalım.

Türk ulusunu hesaba katmadılar

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel: Ebedî Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘Türkiye Cumhuriyeti yalnız iki şeye güvenir. Biri millet kararı, diğeri en elîm ve zor şartlar içinde dünyanın takdirine hakkıyla layık olmak niteliği kazanan ordumuzun kahramanlığı’ sözünde ifade ettiği güvenine layık olmak, yüce milletimize en güzel şekilde hizmet için var gücümüzle çalışmaya devam etmekteyiz. Türk vatanını parçalayarak topraklarını işgal etmeyi hedeflemişlerdi. Ancak; Türk Ulusu’nun destanlaşan bağımsızlık tutkusunu, bayrak sevgisini hesaba katmamışlardı.

Bahçeli katılmıyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara’daki 30 Ağustos törenlerine katılmayacak. Bahçeli, bugün Dumplupınar’daki anma törenlerinde ise hazır bulunacak.