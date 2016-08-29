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30 Ağustos Zafer Bayramı geçit töreni yeni meclis ile eski meclis güzergâhında yapıldı

AKM'deki kaza nedeniyle 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının yürüyüş alanı değiştirildi

29 Ağustos 2016 23:45

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının yapılacağı Atatürk Kültür Merkezi'nde kurulan sahne çöktü. Platform kazası nedeniyle yapılması planlanan 30 Ağustos töreni iptal edildi. 

Ankara Atatürk Kültür Merkezi'ndeki (AKM) 30 Ağustos töreninin platform kazası nedeniyle iptal edilmesi ile geçit töreni yeni meclis ile eski meclis arasındaki güzergahta icra edildi.

Askerlerden, mehter bölüğünden, atlı birlikten oluşan kortej TBMM yeni bina önünden başladı.

 

Güvenlik önlemleri en üst seviyedeydi

 

Alanda, AFAD ekipleri, radyoaktif casus tespit cihazı alanda hazır olarak bekletildi. Öte yandan, bomba arama köpekleri de alanda arama yaptı. Çevrede alınan geniş güvenlik önlemlerinin yanında, özel harekat polisleri de görev yaptı.

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