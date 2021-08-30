30 Ağustos Zafer Bayramı'nda devlet erkânı Anıtkabir’i ziyaret etti; Erdoğan özel deftere, "Emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti devleti emin ellerdedir" diye yazdı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberindeki heyet ile 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret ediyor.

Anıtkabir’deki törene Meclis Başkanı Mustafa Şentop dahil, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ana muhalefet partisi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İyi Parti lideri Meral Akşener, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, yüksek yargı organlarının başkanları, kuvvet komutanları, siyasi partilerin temsilcileri, bürokratlar ve diğer devlet erkanı yer aldı.

Büyük zaferin 99'uncu yılı kutlamaları kapsamında, Ankara'da ilk tören Anıtkabir'de düzenlendi. Tören, devlet erkanının Aslanlı Yol'da yürüyüşüyle başladı. Erdoğan, Atatürk'ün mozolesine ay yıldız motifli çelengi bıraktı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Erdoğan ve protokolde yer alan devlet erkanı, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Erdoğan, Anıtkabir özel defterine şöyle yazdı:

"Aziz Atatürk, bağımsızlığımıza giden yolun altın halkalarından büyük zaferin 99. yıl dönümünde bir kez daha huzurunuzdayız. Bu tarihi günde zatı halinizi ve aziz şehitlerinizi rahmetle yad ediyoruz. Türkiye’yi bizlere çizdiğiniz hedefler doğrultusunda parlak bir geleceğe taşlıyoruz. Savunma sanayiinde attığımız adımlarla milletimizin göz bebeği olan TSK’nın caydırıcılığını her alanda daha da artırıyoruz. Demokraside, adalette hak ve özgürlüklerde hayata geçirdiğimiz reformlarla cumhurla cumhuriyetimiz arasındaki bağı tahkim ediyoruz. Emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti devleti emin ellerdedir. Ruhun şad olsun."

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