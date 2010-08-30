30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

T24 - Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı, Büyük Zafer'in 88 yıldönümü... 30 Ağustos sade bir tarih değil; bağımsızlık ve yurt aşkıyla şahlanan Türk ulusunun Atatürk'ün önderliğinde Kurtuluş Savaşı'nı kazandığı, Cumhuriyet'in temeline ilk harcı koyduğu gün...







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1922 yılının 26 Ağustos sabahı günün ilk ışıklarıyla patlayan toplar bütün dünyaya şu gerçeği haykırıyordu "Ya İstiklal Ya Ölüm"...





Büyük Zafer'in üzerinden tam 88 yıl geçti. Ve her yıl oldugu gibi 30 Ağustos tüm yurtta yine törenlerle kutlanıyor.







ANKARA



Anıtkabir'e ziyaret





İlk tören saat 08.45 te Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner'in başkanlığındaki heyetin, Anıtkabir'i ziyaret etmesiyle başladı.





Tören, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Erdal Ceylanoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Eşref Uğur Yiğit, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Aksay, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Necdet Özel, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Aslan Güner, Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı Orgeneral Saldıray Berk, Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Orgeneral Bekir Kalyoncu ve diğer askeri erkanın Aslanlı Yol'dan yürüyüşüyle başladı.





Orgeneral Koşaner, Atatürk'ün mozolesine, üzerinde "Türk Silahlı Kuvvetleri" yazılı kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelenk koydu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.



Orgeneral Koşaner ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeni komuta kademesi Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirdi.





Daha sonra Misak-ı Milli kulesine geçen Orgeneral Koşaner, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Koşaner, daha sonra deftere yazdığı metni yüksek sesle okudu. Orgeneral Koşaner metinde şunları kaydetti:





"Büyük Önder, Ebedi Başkomutan, Yüce Atatürk; Ulusumuzun bağımsızlık ülküsü etrafında toplayıp kazandığın büyük zaferin 88. yıl dönümünü kutlamanın coşkusunu yaşıyoruz. Kazanılan bu büyük zafer, Türk tarihi için bir dönüm noktası olması bakımından taşıdığı değerin yanında ulusumuzun sonsuza kadar birlik ve bütünlük içinde, çağdaş uygarlıklar arasında yerini almasının teminatı olan Cumhuriyete kavuşmanın yolunu da açmıştır.



Günümüz muharebelerinin gerektirdiği çağdaş teknoloji ürünü harp silah araçları, üstün eğitim ve bilgi birikimine sahip kahraman personeli ile Türk Silahlı Kuvvetleri, gücünü aldığı yüce Türk milletinin gurur kaynağı olmaya devam edecektir.





Yüce Atatürk; sarsılmaz bir kararlılıkla bağlı olduğumuz Atatürkçü düşünce sisteminin ulusumuz için taşıdığı önemin farkında olarak aziz hatıran önünde saygıyla eğiliyoruz. Ruhun şad olsun."



Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner ile kuvvet komutanları, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Günü dolayısıyla tebrikleri kabul etti.

Orgeneral Koşaner ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Erdal Ceylanoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Eşref Uğur Yiğit, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Aksay konuklarla tokalaştı.

Orgeneral Koşaner ve kuvvet komutanlarını; TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yüksek yargı organlarının başkanları, Bakanlar Kurulu üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, YÖK üyeleri, DSP Genel Başkanı Masum Türker, milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Mustafa İsen, HSYK Başkanvekili Kadir Özbek, Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, orgeneraller, oramiraller, bürokratlar ve yabancı askeri ataşeler ile diğer bazı kurum ve kuruluşların temsilcileri tebrik etti.



Resmi geçit töreni yapılacak





Ankara Atatürk Kültür Merkezi tören alanında resmi geçit yapılacak. Töreni, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve diğer devlet protokolündekiler de izleyecek.



Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner, Zafer Bayramı'nın 88. yıldönümü dolayısıyla Merkez Orduevi'nde resepsiyon verecek.







İSTANBUL







30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla, Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi.





Tören, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, üniversiteler, siyasi partiler, yargı organları ve çeşitli sivil toplum örgütlerinin Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk koymalarıyla başladı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Kıvrıkoğlu, Anıt Şeref Defteri'ne şunları yazdı:







"Huzurunda olmanın gurur ve heyecanın yaşıyoruz. Silah arkadaşlarınızla birlikte kurarak, bizlere emanet ettiğiniz laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti'ni, sonsuza kadar yaşatma azim ve kararlılığı ile ilke ve devrimlerinizin yol göstermesiyle, görevimizin başında olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti ve Türk ulusunun hizmetinde görev yapmakta olan Türk Silahlı Kuvvetleri olarak, huzurunda saygı ile eğiliyor, şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi saygı ve hürmetle anıyoruz. Ruhun şad olsun."



Taksim Cumhuriyet Anıtı'ndaki törenin ardından, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu, Harbiye Orduevi'nde tebrikleri kabul etti.



İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve öteki ilgililerin katıldığı tören, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.









İZMİR



30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda da bir tören düzenlendi.





Tören, İzmir Valisi Cahit Kıraç, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Nusret Taşdeler, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir Cumhuriyet Savcılığı, üniversiteler, siyasi partiler ve çeşitli sivil toplum örgütlerinin Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başladı.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Taşdeler, Anıt Şeref Defteri'ni imzaladı.





Taşdeler, "Gönlümüz, sana bağlılık duygularıyla dolu olarak, en büyük eserin olan Türkiye Cumhuriyeti'ni tüm tehditlere karşı koruma, ilke ve devrimlerinin aydınlattığı yolda yükseltmektir" dedi. Daha sonra Orgeneral Taşdeler, Kordon Subay Orduevi'nde kutlamaları kabul etti. Basın mensupları törenin bu bölümüne alınmadı.