T24 - 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Günü’nün 88. yıldönümü, bugün başta başkent Ankara olmak üzere tüm yurtta, dış temsilciliklerde ve KKTC’de törenlerle kutlanacak.



Haber Merkezi - Başkentteki kutlamalar kapsamındaki ilk tören 08.45’te Anıtkabir’de gerçekleştirilecek. Devlet protokolünce mozaleye çelenk konulacak. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner, Anıtkabir ziyaretinin ardından 09.45’te Genelkurmay Karargâhı’nda kutlamaları kabul edecek. Saat 11.00’de Atatürk Kültür Merkezi (AKM) tören alanındaki geçit töreni yapılacak. Törene Cumhurbaşkanı Abdullah Gül başkanlığındaki devlet protokolü, sivil ve askeri erkân ile birlikte yabancı misyon temsilcileri katılacak. Yurttaşlar da kendilerine ayrılan bölümden geçit törenini izleyebilecek. Kutlamalar kapsamında saat 12.00’de, 21 pare top atışı yapılacak. Kara Harp Okulu’ndan mezun olan genç teğmenler saat 16.00’da törenle diplomalarını alacak. Koşaner, kutlamalar kapsamında akşam da resepsiyon verecek.



İstanbul’daki kutlamalar kapsamında, 09.30’da Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk sunularak saygı duruşunda bulunulacak. İstiklal Marşı eşliğinde göndere bayrak çekilecek, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu da anıt özel defterini imzalayacak. Görevini yeni devralan Kıvrıkoğlu, saat 10.00’da Harbiye Orduevi’nde tebrikleri kabul edecek. Bir saat sonra, Aksaray-Vatan Caddesi’nde geçit töreni başlayacak. İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın bindiği araçla Kıvrıkoğlu, halkın bayramını kutlayacak. Kutlamalar çerçevesinde 16.30-18.00 saatleri arasında Kadıköy İskele Meydanı, Beyazıt Meydanı, Bakırköy Meydanı, Taksim Cumhuriyet Meydanı ve Tuzla Meydanı’nında bando konserleri düzenlenecek.



İzmir’deki törenler, saat 09.30’da Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulmasıyla başlayacak. Kordon Orduevi’nde kutlama töreninin ardından Cumhuriyet Meydanı’ndaki kutlamalara geçilecek.



Adana’de ilk tören bugün 08.00’de Atatürk Parkı’ndaki Atatürk Anıtı önünde gerçekleşecek. Geçit töreni ise 09.30’da Adana Garı önündeki Uğur Mumcu Meydanı’nda olacak. 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla CHP, MHP, İP, Adana Büyükşehir Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Çukurova Belediyesi, Adana Barosu, ADD ve ÇYDD kutlama mesajı yayımladı. Vali Atış da yaptığı açıklamada, “Geçmişte olduğu gibi bugün de milletiyle, ordusuyla el ele vererek birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde, Atatürkümüzün izinde, onun bize miras olarak bıraktığı güçlü devletimizi, çağdaş ilkeler doğrultusunda sonsuza kadar yaşatma azmi ve kararlılığındayız” dedi.







