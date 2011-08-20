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30 Ağustos resepsiyonu iptal!

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Günü nedeniyle Genelkurmay Başkanlığı’nca verilen resepsiyonların tümden iptal olduğu öğrenildi.

20 Ağustos 2011 03:00

T24 - 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Günü nedeniyle Genelkurmay Başkanlığı’nca verilen resepsiyonların tümden iptal olduğu öğrenildi.

Genelkurmay Başkanlığı daha önce İstanbul ve Ankara’da 2 ayrı resepsiyon düzenlenmesini gündemine almıştı, bu kararda değişikliğe gidilmesinde son dönemde artan terör olayları ve arka arkaya gelen şehit haberlerinin etkili olduğu bildirildi.

Cumhuriyet Gazetesi'nden Barkın Şık'ın haberine göre, Genelkurmay Başkanı Necdet Özel, kuvvet komutanlarıyla 30 Ağustos sabahı Genelkurmay Karargâhı’ndaki tebrigatları kabul töreni ve Hipodrom’daki kutlamaların ardından İstanbul’a uçacak. Komutanlar daha sonra İstanbul’daki Hava ve Deniz Harp Okulu mezuniyet törenlerine katılacak. Bu törenlere Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün de katılması bekleniyor. İlk planlamalara göre mezuniyet törenlerinin ardından Fenerbahçe Orduevi’nde Zafer Bayramı Resepsiyonu verilmesi planlanıyordu. Aynı tarihte Ankara’da ise Genelkurmay 2. Başkanı Hulusi Akar ev sahipliğinde Merkez Orduevi’nde resepsiyon verilmesi planlanıyordu. Ancak, arka arkaya gelen şehit haberleri ve artan terör olayları nedeniyle resepsiyonların tümden iptal edildiği belirtildi. Kara Harp Okulu mezuniyet töreni ise 29 Ağustos’ta gerçekleştirilecek.



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