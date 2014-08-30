Ankara'da gergin 30 Ağustos kutlamaları

30 Ağustos Zafer Bayramı, tüm yurtta törenlerle kutlanıyor. Ankara'da ilk tören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu ile devlet erkânının Anıtkabir ziyareti ile başladı. Anıtkabir'de protokoldeki tek olmayan isim MHP lideri Devlet Bahçeli'ydi. Çankaya Köşkü'ndeki törene ise programında olmasına rağmen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu katılmadı. Daha sonra AKM'deki geçit törenine geçildi. Protokol tribününde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasında soğuk rüzgarlar esti. Erdoğan'ın tokalaşmak için hamle yaptığı Kılıçdaroğlu, karşılık vermeyince Cumhurbaşkanı da ani bir kararla yerine oturdu.

Tören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Ahmet Davutoğlu, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Yardımcıları Bülent Arınç, Ali Babacan, Yalçın Akdoğan, Numan Kurtulmuş, yüksek yargı kurumu başkanları, bakanlar kurulu üyeleri, kuvvet komutanları ve diğer devlet erkanının 262 metre uzunluğundaki Aslanlı Yol'dan yürüyüşüyle başladı.

MHP lideri Bahçeli, Dumlupınar’da düzenlenen törene katılacağından dolayı Ankara’daki törenlerde yer almadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Atatürk'ün mozolesine, üzerinde ay yıldız motifleri bulunan çelenk bırakmasının ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı ve deftere yazdığı metni okudu.

Erdoğan, şunları kaydetti:

“Aziz Atatürk, büyük zaferin 92. yıl dönümünde bizlere miras olarak bıraktığın cumhuriyeti yine bizlere hedef olarak gösterdiğin muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmak için tüm gücümüzle çalışıyor, gayret gösteriyoruz. Milletimizin istiklaline ve istikbaline sahip çıkma iradesinin en önemli sembollerinden biri olan büyük zaferin kazanılmasında emeği geçen, başta zatı aliniz olmak üzere tüm komutanlarımızı, subaylarımızı, askerlerimizi, halkımızı minnetle anıyorum. Büyük zafer, milletimizin bin yıllık vatanı Anadolu'nun ebedi yurdumuz olduğunu tüm dünyaya bir kez daha göstermesi bakımından da ayrı bir öneme sahiptir. Kurtuluş Savaşımız boyunca dünyanın dört bir yanından dualarıyla ve verebildikleri herşeyle milletimize destek olan tüm kardeşlerimize de bu vesileyle bir kez daha şükranlarımı ifade ediyorum. Vatan topraklarının düşman işgalinden kurtarılması ve korunması uğrunda mücadele eden şehitlerimize ve gazilerimize milletim adına Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhun şad olsun."

Geçen yıl 30 Ağustos törenlerinde Erdoğan Başbakan, Abdullah Gül cumhurbaşkanı olarak protokoldeki yerini almıştı. Bu yıl Recep Tayyip Erdoğan ilk kez Cumhurbaşkanı olarak Anıtkabir'deki törene katıldı.

Erdoğan, Anıtkabir'deki törenin ardından Çankaya Köşkü'ne geçti.

Devlet erkanı ve diğer davetliler, Köşk'ün Küçük Resepsiyon Salonu olarak adlandırılan bölümünde törenin başlamasını bekledi. Bu sırada, Başbakan Ahmet Davutoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ile sohbet etti.

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Davutoğlu, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Özel, Yargıtay Başkanı Ali Alkan, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Bakanlar Kurulu üyeleri, kuvvet komutanları ile diğer bazı üst düzey askeri yetkililer, bazı milletvekilleri ve Başbakanlık Müsteşarı Fahri Kasırga'nın da aralarında bulunduğu üst düzey bürokratlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini sundu.

Türkiye'de görev yapan büyükelçiler ve yabancı misyon şefleri de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hem göreve başlamasından dolayı "hayırlı olsun" dileklerini ilettiler hem de Zafer Bayramı'nı kutladılar.

Her rütbeden asker, askeri öğrenci temsilcileri ile Genelkurmay Başkanlığından bazı sivil personel de törene katılarak, Erdoğan'a tebriklerini iletti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, günlük programında yer almasına rağmen törene katılmadı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Dumlupınar'da olması nedeniyle katılmadı. Ayrıca, CHP ve MHP milletvekillerinin de katılmadığı belirtildi.

Daha önce Genelkurmay Başkanlığında yapılan tebrik kabul töreni, ulusal ve resmi bayramlara ilişkin yönetmeliğin Zafer Bayramı kutlamalarıyla ilgili bölümünde yer alan, "Cumhurbaşkanı tarafından Cumhurbaşkanlığında tebrikat kabul edilir" maddesi uyarınca, ilk kez geçen yıl Çankaya Köşkü'nde yapılmıştı.

Erdoğan ile Kılıçdaroğlu tokalaşmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'ndeki kabulün ardından Atatürk Kültür Merkezi'ndeki 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle yapılacak olan törenlere katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, burada yapılan törene katıldı.

Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Kılıçdaroğlu tokalaştıktan sonra yerlerine oturdular. Tören alanına gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Özel, üstü açık araba asker ve törene katılan vatandaşları selamladı.

Erdoğan ve Özel, daha sonra geçit törenini izlemek için yerlerine gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan geldiğinde TBMM Başkanı Çiçek, Başbakan Davutoğlu, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın elini sıktı. Erdoğan, Davutoğlu'nun yanında oturan Kılıçdaroğlu'nun elini sıkmak için bir hamle yaptı ama Kılıçdaroğlu'ndan karşılık gelmeyince ani bir kararla Cumhurbaşkanı da yerine oturdu.