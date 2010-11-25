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3 ZANLININ KİMLİKLERİ BELİRLENDİ MALATYA (A.A)

25 Kasım 2010 20:25

-3 ZANLININ KİMLİKLERİ BELİRLENDİ MALATYA (A.A) - 25.11.2010 - Malatya'nın Yeşiltepe semtinde, uzun namlulu silahlarla ateş ederek 2 kişiyi öldürüp, 5 kişiyi de yaralayan zanlılardan üçünün kimlikleri belirlendi. Alınan bilgiye göre, Yeşiltepe semti Koşu Mahallesi'nde Burhan Keskin'in evinin önündeki saldırıyı A.Ö, F.Ö ve H.Ö ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin gerçekleştirdiği iddia edildi. Öte yandan, olayda Necmettin Keskin'in de yaralandığı ve Beydağı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığı bildirildi.

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