3 yolcunun valizinden 1547 tarihi eser çıktı

Nurbay USTA/HOPA (Artvin), (DHA)- ARTVİN\'de durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, 3 yolcuya ait valizlerde, aralarında sikke ile insan ve hayvan heykellerinin de yer aldığı 1547 adet tarihi eser ele geçirildi.

Artvin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, Arhavi ilçesinden Sarp Sınır Kapısı yönüne giden yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste yolculardan E.P., M.N. ve İ.S.’nin valizlerinde yapılan aramada farklı dönemlere ait 1293 adet altın, bronz veya gümüş olduğu değerlendirilen sikke, 7 bronz veya gümüş olduğu değerlendirilen insan ve hayvan heykelleri, 92 altın, bronz veya gümüş olduğu değerlendirilen yüzük, 87 takı ve süs eşyası, 45 cam ve taş olduğu değerlendirilen takı ve süs eşyası, 3 kolye, 7 altın, bronz veya gümüş olduğu değerlendirilen bilezik ile çeşitli parçalarla birlikte birlikte toplamda 1547 tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen eşya ele geçirildi. Olayla ilgili E.P., M.N. ve İ.S. gözaltına alındı.



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