3 yıldır aranıyordu Belarus’ta yakalandı

T24 -

Minsk’te madencilik yaptı





Belarus’ta gözaltına alındı



‘Yardım eden de suçlu’

Vatan gazetesinde yer alan habere göre, Viyana Üniversitesi Güzel Sanatlar Akademisi’ni bitirdikten sonra Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Bölümü’nde Yüksek Lisans yapan Sinem Yalçın (24), 14 Ocak 2008’de arkadaşı Elif Çelik’le Tepe Nautilus Alışveriş Merkezi’ne gitmek istedi. Yanlışlıkla Boğaziçi Köprüsü yoluna giren Yalçın’ın otomobilinin tamponuna Ünalan Mahallesi yakınında, arkadan gelen otomobil çarptı. Genç kız, acelesi olduğunu söylediği sürücünün telefonunu alıp otomobiline bindi. Hasara bakmak için de biraz gittikten sonra durup aracını emniyet şeridine çekti. Bu sırada Koç Üniversitesi öğrencisi Faruk Kalkavan’ın (27) kullandığı cip, girilmesi yasak olan emniyet şerindinde Yalçın’a hızla çarptı. Yalçın, ağır yaralanırken yanındaki Elif Çelik bariyerin arkasına atlayıp canını kurtardı. Faruk Kalkavan, 20 metre ileride yan yatan cipte iki arkadaşını bırakarak kaçtı. Sinem Yalçın, yaşamını yitirdi. 2 gün sonra polise teslim olan Kalkavan, ifadesinde ‘Aracı şoförüm Ahmet kullanıyordu. Panikle kaçtım’ dedi. O gece yarısı gözaltına alınan şoför, suçu üstlenmeyince cipi Faruk Kalkavan’ın kullandığı ortaya çıktı. Kalkavan tutuklandı.3 ay cezaevinde kalan ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Kalkavan’a daha sonra mahkeme 5 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Cezası ise Yargıtay tarafından tam 28 ay sonra onandı. Ancak Kalkavan kayıplara karışmıştı. Yalçın ailesi Kalkavan’ın yakalanması için hukuk mücadelesi başlattı. Amerika’ya kaçtığı belirlenen Kalkavan için kırmızı bülten çıkarıldı. Ancak firari Kalkavan, bu kez de Belarus’a kaçtı. Belarus’un Minsk şehrine yerleşen Kalkavan üniversitede dil eğitimi almaya başladı. Kurulan bir madencilik şirketinin de başına geçti. Kalkavan’ın Belarus’a kaçtığını da ilk kez VATAN duyurmuştu.Kalkavan’ın adresinin belirlenmesinin ardından harekete geçen Adalet Bakanlığı yetkilileri, Belarus hükümetiyle iletişime geçti. Kalkavan, 4 gün önce Belarus polisince gözaltına alındı. Ancak iki ülke arasında karşılıklı olarak suçluları iade anlaşması henüz yok. Anlaşma olmadığı içinde Kalkavan’ın Türkiye’ye iadesinin nasıl gerçekleşeceği henüz netleşmedi. Kalkavan’ın iadesiyle ilgili görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.Kızlarının ölümüne neden olan Faruk Kalkavan’ın yakalandığını VATAN’dan öğrenen acılı baba Sinan Yalçın şunları söyledi: “Her yolu denedi ama en sonunda yakalandı. Birileri tarafından kollandı. Önce Amerika’ya oradan da Belarus’a kaçırıldı. Artık Kalkavan’ın ülkeye getirilip cezasını çekmesini istiyoruz. Biliyorum 5 yıllık bir ceza onun için çok az. Zaten biricik kızımız da ne yapılırsa yapılsın geri gelmeyecek. Ama onun dışarıda hiçbir şey olmamış gibi elini kolunu sallayarak gezmesi bizi hergün birkez daha yaralıyordu. Onun kaçmasına yardım edenlerin ve maddi yardım sağlayıp, ona şirket kurup başına geçirenlerin araştırılması da gerekiyor. Yardım olmadan Faruk Kalkavan tek başına hiçbirşey yapamazdı. Yardım edenlerde onu kaçıranlar da en az onun kadar suçludur. Hiçbir savcı bunu araştırma gereğinde bile bulunmuyor. Firarda olan birinin sık sık ülke değiştirmesi ve bir madencilik şirketinin başına geçirilmesi ilginç değil mi?”