3 yılda 28 milyon lira alan ve yalnızca 7 firmayı akredite eden Helal Akreditasyon Kurumu'nun bu yılki bütçesi 6.4 milyon TL

Akredite edilen şirketler Helal Akreditasyon Kurumu, 24 Aralık 2019'da TSE'ye ve 21 Nisan 2020'de Uluslararası Uygunluk Değerlendirme Servisi A.Ş.'ye akreditasyon sertifikası verdi. 16 Kasım 2020'de Avustralya Supreme Islamic Council of Halal Meat in Australia'yı, 21 Kasım 2020'de Szutest Uygunluk Değerlendirme A.Ş.'yi akredite etti. 20 Ocak 2021'de CTR Uluslararası Belgelendirme ve Denetim Ltd. Şirketini akredite eden kurum, 5 Nisan 2021'de Sigmacert Uluslararası Belgelendirme Eğitim ve Test Hizmetleri Ltd. Şti.'yi, 7 Mayıs 2021'de ise Avusturya kuruluşu olan Islamic Information Documentation And Certification'u akredite etti.