3 yılda 28 milyon lira alan ve yalnızca 7 firmayı akredite eden Helal Akreditasyon Kurumu'nun bu yılki bütçesi 6.4 milyon TL

Başta gıda olmak üzere çeşitli alanlarda ‘Helal Sertifikası' vermek amacıyla kurulan ve 17 Temmuz günü 3'üncü yaşını kutlayan Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) bugüne kadar bütçeden 28 milyon 574 bin lira alıp, yalnızca 7 firmayı akredite edebildi. Kuruma bu yıl ise 6.4 milyon TL bütçe verildi.

Ticaret eski Bakanı Ruhsar Pekcan, “Kurum helal ekonomisinden alacağımız payı günden güne artıracak ve ihracatımıza büyük katkılar sağlayacaktır” demişti. Ancak HAK kuruluşundan itibaren sık sık harcamalarıyla gündeme geldi. 2018 bütçesi 7 milyon 743 bin lira olan, 2019 bütçesiyle de 3 milyon 876 bin lira verilen ancak 4 milyon lira da ek ödenek isteyen kurumun, 2020 bütçesi ise 6 milyon 500 bin TL'ye çıktı. 2020 yılında elde ettiği gelir de 403 bin 252 TL oldu. Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, kurumun bu yıl 6 milyon 455 bin TL bütçesi bulunuyor. HAK bu yılki bütçesinin 1 milyon lirasını taşıt alımı ile bakım onarım ve teçhizata harcayacak. 2.8 milyonu ile personel maaşı ödeyecek, 2 milyon liralık da mal ve hizmet alımı yapacak.

Personel sayısı arttı

Bir başkan ve 5 yönetim kurulu üyesi olan, personel sayısını da son bir yılda yüzde 36 oranında artırarak 50'den 68'e çıkaran kuruma 1.007 metrekarelik hizmet binası da tahsis edilmişti. Kurum, dünyadaki 1.8 milyar Müslüman'ın tercih ettiği 3.9 trilyon dolar büyüklükteki helal ekonomisinden pay alma hedefi ile kurulmuştu. Helal Akreditasyon Kurumu, kurulduğu 2018 yılından bu yana biri kamuya ait Türk Standartları Enstitüsü (TSE) olmak üzere sadece 7 kuruluş ve şirkete helal sertifikası verebildi.