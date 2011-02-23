3 yılda 132 bin öğrencinin ilişiği kesildi!

T24 - YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan döneminde, üniversitelerden 131 bin 452 öğrencinin ilişiğinin kesildiği, 11 bin 482 öğrencinin ise üniversiteden uzaklaştırma cezası aldığı kaydedildi.



CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’ya verdiği soru önergesinde, 2007-2010 yıllarında üniversitelerden uzaklaştırılan ve ilişiği kesilen öğrencileri sordu. Çubukçu, YÖK verilerine dayanarak verdiği yanıtta 131 bin 452 öğrencinin ilişiğinin kesildiği, 497 öğrenci hakkında da disiplin soruşturması açıldığı bilgisini verdi. İlişik kesme ve disiplin soruşturmasına ilişkin olarak da, afiş asmak, bildiri dağıtmak, üniversite yönetimini protesto etmek, devamsızlık, başarısızlık, örgüt adına propaganda yapmak gibi nedenler sıralandı.





12 bin uzaklaştırma



Çubukçu, 2007-2010 yılları arasında 11 bin 482 öğrencinin uzaklaştırma cezası aldığını açıkladı. Uzaklaştırma cezası verilme nedenlerini soru önergesinde sıralayan Çubukçu, “Sınavda kopya çekmek, evrakta sahtecilik, öğretim elemanlarına hakaret, derste huzuru bozucu davranışta bulunmak, kütüphaneden izinsiz kitap çıkarmak, kavga etmek, fiili taciz ve hakarette bulunmak suçlarından uzaklaştırma cezası verilmiştir” bilgisini verdi. İnce, kaç öğrencinin harcını ödeyemediği için üniversiteler ile ilişiğinin kesildiğini de sordu. Çubukçu bu soruya, “Öğrenim ücreti ya da katkı payını ödeyemediği için kaydı silinen öğrenci sayısının, ilgililerce bu konuda üniversitelerine yazılı bir başvuru yapılmadığı için tespit edilemediği beyan edilmektedir” yanıtını verdi.



YÖK’ün yeni düzenlemesi ile Torba Yasa’da yer alan bir madde ile üniversiteden atılma kaldırılmıştı. Yasanın onaylanmasının ardından öğrenciler artık, üniversiteden atılmayacak, fazla harç ücreti ödeyerek eğitimlerine devam edebilecek. Geçen yıl üniversitelerde yaklaşık 90 bin boş kontenjan kalmış ve kontenjanların doldurulamamasından şikâyet edilmişti. Üniversitelerden 130 bini aşkın öğrencinin atılması da üniversitelerin daha fazla boş kalmasına yol açtı.



