'3 yılda, 13 bin 751 asker istifa etti'

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, CHP Adana Milletvekili Ali Demirçalı’nın soru önergesine verdiği yanıtta, 2012 Ağustos şurasından sonra Tümgeneral Kemalettin Gür, Tuğgeneral Necati Tekin ve Tuğgeneral Hakan Taşkesen’in emekli olduğunu bildirdi.

Bakan Yılmaz, 1 Ocak 2009-21 Ocak 2012 tarihleri arasında 13 bin 751 general, amiral, subay ve astsubayın TSK’dan istifa ettiğini ve 2009-2010 ve 2011 yıllarında sözleşmeli statüde görev yapan toplam 4 bin 967 uzman erbaşın kendi istekleriyle sözleşme yenilemeyerek TSK ’dan ayrıldığını bildirdi.

CHP’li Demirçalı, soru önergesine ilişkin yaptığı açıklamada, firar eden subay sayısı, bunların bağlı oldukları komutanlıklar, son bir yılda ayrılan uzman erbaş sayısı ve çeşitli davalarla tutuklu yargılanan TSK personelinin azalan personel sayısında etkili olup olmadığı ile istifalar konusunda Bakanlığın bir çalışma yapıp yapmadığı gibi sorularına ise cevap alamadığını kaydetti.