T24 LogoT24 Logo
Gündem

'3 yılda, 13 bin 751 asker istifa etti'

Milli Savunma Bakanı, son 3 yılda 13 binden fazla askerin istifa ettiğini söyledi

21 Şubat 2013 19:17

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, CHP Adana Milletvekili Ali Demirçalı’nın soru önergesine verdiği yanıtta, 2012 Ağustos şurasından sonra Tümgeneral Kemalettin Gür, Tuğgeneral Necati Tekin ve Tuğgeneral Hakan Taşkesen’in emekli olduğunu bildirdi.

Bakan Yılmaz, 1 Ocak 2009-21 Ocak 2012 tarihleri arasında 13 bin 751 general, amiral, subay ve astsubayın TSK’dan istifa ettiğini ve 2009-2010 ve 2011 yıllarında sözleşmeli statüde görev yapan toplam 4 bin 967 uzman erbaşın kendi istekleriyle sözleşme yenilemeyerek TSK ’dan ayrıldığını bildirdi.

CHP’li Demirçalı, soru önergesine ilişkin yaptığı açıklamada, firar eden subay sayısı, bunların bağlı oldukları komutanlıklar, son bir yılda ayrılan uzman erbaş sayısı ve çeşitli davalarla tutuklu yargılanan TSK personelinin azalan personel sayısında etkili olup olmadığı ile istifalar konusunda Bakanlığın bir çalışma yapıp yapmadığı gibi sorularına ise cevap alamadığını kaydetti.

ETİKETLER

milli savunma bakanı ismet yılmaz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24