3 yıl sonra ilk kez



İspanya ile yapacağı 2010 Dünya Kupası Eleme Grubu maçlarından önce son hazırlık karşılaşmasını İzmir'de Fildişi Sahili ile yapacak (A) Milli Futbol Takımı, yaklaşık 3 yıl aradan sonra İzmir seyircisiyle buluşacak.



Güney Afrika'da düzenlenecek 2010 Dünya Kupası'na katılma mücadelesi veren (A) Milli Futbol Takımı, 2009 yılının ilk maçını 11 Şubatta İzmir Atatürk Stadı'nda Fildişi Sahili ile yapacak.



Milli Takım, bugüne kadar İzmir'de oynadığı 34 maçta 13 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 yenilgi aldı. Bu maçlarda 43 gol kaydeden Ay-Yıldızlılar, kalelerinde de 34 gol gördü. İzmir'deki ilk maçını 13 Mart 1968'de Alsancak Stadı'ndaki özel maçta Tunus ile yapan ve rakibi ile golsüz berabere kalan Türkiye, Fildişi Sahili karşılaşmasının oynanacağı Atatürk Stadı'ndaki ilk mücadelesini ise 1972 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçında 5 Aralık 1971'de Polonya ile yapmış ve sahadan Cemil Turan'ın attığı golle 1-0 galip ayrılmıştı.



İZMİR'İN GOLCÜLERİ



İzmir'deki Alsancak Stadı'nda sadece 1 maç oynayan ve gol atamayan Türk Milli Takımı'nın, Atatürk Stadı'nda oynadığı 33 müsabakada en golcü ismi 4 maçta 8 kez ağları havalandıran Cemil Turan oldu.



Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim de Milli forma ile İzmir'de iki kez gol sevinci yaşadı. 18 Mart 1979'daki Malta ile oynanan ve Türkiye'nin 2-1 kazandığı Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçında Milli Takımın galibiyet golünü kaydeden Terim, 24 Eylül 1980'de İzlanda'nın 3-1 galip geldiği Dünya Şampiyonası Grup Eleme maçında, Milli Takım'ın tek sayısını penaltıdan atmıştı.



A Milli Takım Antrenörü Metin Tekin de 13 Kasım 1985'teki Romanya ile oynanan ve Ay yıldızlıların 3-1 yenildiği Dünya Kupası Grup Eleme karşılaşmasında takımın tek golünü atmıştı.



MİLLİ TAKIM ÖZLEMİ



1971-1977 yıllarında 8 maça ev sahipliği yapan İzmir'de oynanan karşılaşmalarda Milli Takım yenilgi yüzü görmemişti. 1990'lı yıllarda sadece 6 maça ev sahipliği yapan İzmir'deki futbolseverler, 1996 yılındaki Türkiye-Belarus özel maçından 7 sene sonra 12 Şubat 2003'te Ukrayna karşısında Milli Takımı izleme şansı bulmuş, daha sonra da 1 Mart 2006'da Türkiye-Çek Cumhuriyeti maçını takip etmişti. İzmirli futbolseverler, bu iki karşılaşmada da tribünleri doldurmuştu.



FİLDİŞİ SAHİLİ MAÇI



1992'de Afrika Uluslar Kupası'nı kazanma başarısı gösteren Fildişi Sahili, 2006 Dünya Kupası'nda Arjantin, Hollanda ve Sırbistan-Karadağ'la aynı grupta yer almış, ancak ikinci tura yükselememişti.



Daha önce Trabzonspor'da görev yapan Vahid Halilhodzic'in çalıştırdığı Fildişi Sahili takımında Chelsea'nin ünlü futbolcusu Drogba da yer alıyor.



İki ülkenin milli takımlarını ilk kez karşı karşıya getirecek Türkiye-Fildişi Sahili maçını Romanya Futbol Federasyonu'ndan Sorin Corpodean yönetecek. Aynı ülkeden Miclos Nagy ve Octavian Sovre yardımcılıklarını yapacak. Yunus Yıldırım'ın dördüncü hakemliğini yapacağı karşılaşma 11 Şubat Çarşamba günü saat 20.30'da başlayacak.



Özel maçın bilet fiyatları kale arkası tribün 5, maraton tribün 10 ve numaralı tribün 20 TL olarak belirlendi.