3 yıl sonra cesedi bulunan elektrikçinin cenazesi toprağa verildi

Ergün AYAZ- Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT\'te 3 yıldır kayıp olan ve özel ekip tarafından arandıktan sonra cesedi yaklaşık 2 ay önce toprağa gömülü bir şekilde bulunan Erman Kızıltan\'ın cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.

19 Mayıs 2015 tarihinde meydana gelen olayda, elektrikçi Erman Kızıltan eşi Nursevil Kızıltan ile ile konuştuktan sonra akşam saatlerinde kayboldu. Nursevil Kızıltan polisi arayıp kayıp başvurusunda bulundu. Polis yaptığı araştırmada Erman Kızıltan\'ın aracını Sakarya\'nın Sapanca ilçesinde ormanlık alanda buldu. Polis Erman Kızıltan\'ın cep telefonuyla yaptığı görüşmeleri takip altına alarak A.G., T.A., C.Ö. ve H.S. adlı kişileri gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler delil yetersizliği nedeniyle serbest bırakıldı.

ÖZEL EKİP KURULDU

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, Erman Kızıltan\'ı bulmak için 12 kişilik özel ekip kurdu. 4 kişinin plaka tespit sistemi kayıtları ve çevre iş yerlerindeki güvenlik kameraları incelemeye alınarak 4 şüphelinin kullandığı araçların Kızıltan\'ın aracını belirli dönemlerde takip ettiklerini tespit etti. Bu gelişmenin ardından 4 şüpheli yeniden takip altına alındı. 2 ay önce Kocaeli\'nin Kartepe, İzmit ilçeleri ve İstanbul Ataşehir\'de bulunan 5 ayrı adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. A.G., T.A., C.Ö. ve H.S. yeniden gözaltına alınarak Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü\'ne getirildi. Şüpheliler, Kızıltan\'ı öldürdüklerini ve Kartepe Suadiye\'de bir alana gömdüklerini itiraf etti. Polis Suadiye\'de ormanlık alan içerisinde gömülü olan Kızıltan\'ın cesedine ulaştı. A.G., T.A., C.Ö. ve H.S., adliyedeki ifadelerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Kızıltan\'ın cenazesi yapılan otopsi incelemelerinin ardından bugün ailesine teslim edildi. İzmit Eren Camii\'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazına Kızıltan\'ın eşi Nursevil Kızıltan, babası Recep Kızıltan ve yakınları katıldı. Nursevil Kızıltan eşinin tabutunun başında gözyaşlarına boğuldu.

Oğlunun bundan sonra en azından bir mezarı olacağını söyleyen Baba Recep Kızıltan, \"3 seneden beri bekliyorduk. Mücadele ettik, araştırdık. Kaçtı dediler, başka şeyler söylediler. Biz öldürüldüğünden çok emindik. Fakat net bir şey olmadığı için kanıtlayamıyorduk. Emniyet güçlerimiz, savcılık güçlerimiz dosyası çok güzel incelediler ve dosyayı tekrar açtık. İp uçları tamamen ellerine geçtikten sonra üzerlerine çullanıp bu işi çözdüler. Hepsinden Allah razı olsun. Bundan sonra oğlumuzun en azından bir mezarı olacak. Suçlularda sokaklarda gezemeyecekler, başkalarına zarar veremeyecekler. En azından hepsi cezaevinde\" dedi.

Kılınan cenaze namazının ardından Erman Kızıltan\'ın cenazesi Bağçeşme Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

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