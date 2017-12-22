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3 yıl önce bulunan başı kesik cesedin 2 çocuk annesine ait olduğu belirlendi

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Serik ilçesinde 3 yıl önce ormanlık alanda bulunan başı kesik cesedin, 2 çocuk annesi Leyla Kavak'a (35) ait olduğu belirlendi

22 Aralık 2017 14:15

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Serik ilçesinde 3 yıl önce ormanlık alanda bulunan başı kesik cesedin, 2 çocuk annesi Leyla Kavak\'a (35) ait olduğu belirlendi.
Akbaş Mahallesi\'ndeki ormanlık alanda 23 Eylül 2014 günü saat 18.00 sıralarında başı kesik kadın cesedi bulundu. Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, üzeri tahta ve taşlarla kapatılan kadının yaklaşık 7 ay önce öldürüldüğünü belirledi. Yapılan çalışmada, kadının başı bulunamazken, ceset, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu\'na gönderildi. Buradaki incelemeden sonra ceset detaylı otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.
Jandarma, kayıp başvurusunda bulunan kişileri Adli Tıp Kurumu\'na yönlendirerek DNA testi için kan örneği vermelerini sağladı. Yaklaşık 3 yıl süren çalışma sonunda cesedin Akbaş Mahallesi\'nde oturan ve Temmuz 2014 tarihinde boşanan Leyla Kavak\'a ait olduğu tespit edildi.
Serik Cumhuriyet Savcılığı tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında, Leyla Kavak\'ın kim ya da kimler tarafından öldürüldüğünün belirlenmesi için çalışmalar sürüyor. Kavak\'ın cenazesi bugün Serik İlçesi\'nde toprağa verilecek.

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