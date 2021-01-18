3 yıl önce 5 milyon TL'ye tadilat yapılan Gaziantep Hükümet Konağı yıkılıyor; yerine millet bahçesi yapılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 3 yıl önce 5 milyon TL'ye tadilat yapılan Gaziantep Hükümet Konağı’nın kentsel dönüşüm kapsamında yıkılacağını ve yerine millet bahçesi yapılacağını açıkladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin ile birlikte şehirde devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarını ve çevre projelerinin son durumunu değerlendirdi.

Bakan Kurum, “Türkiye’nin Her Yerinde Kentsel Dönüşüm” hedefi kapsamında Gaziantep’te sağlıksız ve riskli yapıların bulunduğu mahallelerde yaşayan yurttaşları güvenli konutlara kavuşturmak amacıyla TOKİ başkanlığında, büyükşehir belediyesi ile 2 bin rezerv konut üreteceklerini duyurdu. Kurum, Gaziantep Millet Bahçesi’ni de valilik binasının bulunduğu alana yeşil yollarla bağlayarak yaklaşık 120 bin metrekare büyüklüğünde bir yeşil alanı Gaziantep’e kazandıracaklarını ifade etti.

"Gaziantep yaşayan bir şehir olmalı"

Proje kapsamında valilik binasının millet bahçesine bağlanıp yıkılacağını savunan Gaziantep Şahinbey Belediyesi Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Hasan Şencan, valilik binasına yaklaşık üç yıl önce 5 milyon TL’lik bir tadilat harcaması yapıldığını ifade ederek “1984 yılında açılarak proje yarışmasıyla mimarisi belirlenen, ödüllü bina olan Gaziantep Hükümet Konağı yıkılıyor. Bu şehrin insanlarına, STK’larına sorulmadan tek adam zihniyeti ile alınan bu karar kabul edilemez. Bu şehrin tarihine, dokusuna, yapısına, simgesine dokunmayın, yeter artık. Aldığınız kararlar bu şehrin insanını ilgilendiriyor, siz bu binaya çirkin diyorsunuz ama yaptığınız ucube binalar ortada. Dünyanın en eski şehri olan Gaziantep yaşayan bir şehir olmalı” dedi.