3 yıl önce 140 milyona yaptırıldı, kolonlar kırıldı, çatıda çökme tehlikesi var!

Eskişehir İl Spor Güvenlik Kurulu, Yeni Eskişehir Atatürk Stadyumu'nun çatısının risk teşkil ettiği ve bu sebeple seyircili ya da seyircisiz bir şekilde müsabaka yapılamayacağına karar verdi.

20 Kasım 2016 tarihinde açılan 32 bin 507 bin kişi kapasiteli Yeni Eskişehir Atatürk Stadyumu’nun ise çatısı, çatı direkleri, gerdirme demirleri ve halatlarında yoğun kar yağışının ardından hasar meydana gedi. Çatının çökme tehlikesi nedeniyle Eskişehir Valiliği, stadyumun kullanımına ara verildiğini duyurdu.

Eskişehir İl Spor Güvenlik Kurulu bir toplantı yaparak Eskişehirspor-Adanaspor maçının Yeni Eskişehir Stadyumu’nda oynanıp oynanamayacağı değerlendirdi.

TOKİ riskli raporu verdi

Eskişehir Anadolu Gazetesi’nin haberine göre, TOKİ’nin raporu doğrultusunda stadyum çatısının risk teşkil ettiği bu sebeple seyircili ya da seyircisiz bir şekilde müsabaka yapılamayacağı kararı oy birliğiyle alındı. Henüz üç yıl önce açılan stadyumun, kısa süre içerisinde nasıl bu hale geldiği merak konusu oldu.

Eskişehirspor’un Adanaspor mücadelesini hangi şehir ve stadyumda oynayacağına Eskişehirspor yönetimi yapılan görüşmelerden sonra karar verecek.



Bursa, Afyon ve Ankara olasılıkları göz önüne alınsa da, Eskişehirspor’un maçını Bursa’da oynayacağı bilgisi ilk sızan bilgiler arasındaydı, ancak Bursaspor’un buna sıcak bakmadığı için bu ihtimalin de ortadan kalktığı öğrenildi.

Eskişehir'de spor müsabakalarına 1953 yılından itibaren yaklaşık 15 bin seyirci kapasitesiyle hizmet veren Atatürk Stadyumu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 'millet bahçesi'ne dönüştürülmesi kararının ardından yıkılmıştı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın internet sitelerindeki bilgiye göre, yeni stadyumun maliyeti 140 milyon TL.