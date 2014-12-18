3 yıl hapsi istenen 13 yaşındaki çocuk hakim karşısına çıktı

İzmir'de, Soma'da 301 madencinin yaşamını yitirdiği facianın ardından düzenlenen eylemlere katılıp, uyarılara rağmen dağılmadığı gerekçesiyle hakkında dava açılan 13 yaşındaki A.K.'nin yargılanmasına devam edildi.



DHA'nın haberine göre, Manisa'nın Soma İlçesi'nde 301 madencinin hayatını kaybetmesinin ardından, İzmir'de düzenlenen protesto gösterilerine katılan grubun içinde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınmak istenen ve sonrasında 'Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama' suçundan hakkında dava açılan A.K.'nin yargılanmasına devam edildi.

3 yıla kadar hapis cezası isteniyor

İzmir 3'üncü Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 6 aydan 3 yıla kadar hapsi istenen A.K. ve avukatı Gurbet Uçar katıldı.



Gizlilik kararı bulunan davanın duruşmasında A.K.'nin ifadesine başvuruldu. Daha sonra hakim Süleyman Mutlu, dosyadaki eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.