T24 LogoT24 Logo
Gündem

3 yıl hapsi istenen 13 yaşındaki çocuk hakim karşısına çıktı

İzmir'de Soma'da hayatını kaybeden 301 madencinin faciaya yönelik protesto gösterisinde bulunduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan 13 yaşındaki A.K'nin yargılanmasına devam edildi

18 Aralık 2014 22:58

İzmir'de, Soma'da 301 madencinin yaşamını yitirdiği facianın ardından düzenlenen eylemlere katılıp, uyarılara rağmen dağılmadığı gerekçesiyle hakkında dava açılan 13 yaşındaki A.K.'nin yargılanmasına devam edildi.

DHA'nın haberine göre, Manisa'nın Soma İlçesi'nde 301 madencinin hayatını kaybetmesinin ardından, İzmir'de düzenlenen protesto gösterilerine katılan grubun içinde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınmak istenen ve sonrasında 'Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama' suçundan hakkında dava açılan A.K.'nin yargılanmasına devam edildi.

 

3 yıla kadar hapis cezası isteniyor

 

İzmir 3'üncü Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 6 aydan 3 yıla kadar hapsi istenen A.K. ve avukatı Gurbet Uçar katıldı.

Gizlilik kararı bulunan davanın duruşmasında A.K.'nin ifadesine başvuruldu. Daha sonra hakim Süleyman Mutlu, dosyadaki eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

 

ETİKETLER

izmirsomamadenfaciaçocukdavahakim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24