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3 yıl belediyede kayyım görevinde bulunmuştu: "Rektör danışmanına, üniversitede 6 farklı görev" iddiası

Batman Demokrat Haber

01 Temmuz 2021 17:14

Gaziantep-Şahinbey Belediye Meclisi Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Hasan Şencan, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın’ın 2020 yılında, kendisine danışman olarak atadığı  Doç. Dr. Hacı Murat Şahin'in üniversitesindetoplam 6 farklı görev üstlendiğini iddia etti.

CHP’li Şencan, 2016-2019 yılları arasında kayyım olarak Batman Belediye Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Şahin ile ilgili sosyal medya hesabından   "Bu görevlerden kaç adet maaş alıyor? Gaziantep Üniversitesinde personel kıtlığı mı var? Birden çok görev aşkının maddi karşılığı nedir?" sorularını yöneltti.

Konuyla ilgili Cumhuriyet gazetesine konuşan Şencan, kendisine gelen bilgilere göre farklı görevlerin Şahin'e fazladan maaş olarak yansıtıldığını belirtti. Ancak net bir bilgi olmadığının altını çizen Şencan, söz konusu konuyu Gaziantep Üniversitesi rektörüne ilettiği ancak cevap alamadığını kaydetti.

Gaziantep Üniversitesi'nde 6 farklı görev üstelenen Murat Şahin'in okulun sitesinde yer alan öz geçmişine göre, 2019-2020 yılları arasında çalıştığı Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde 4 farklı görev üstlendiği 2013-2018 yıllarında akademisyenlik yaptığı Batman Üniversitesi'nde ise yine farklı görevleri aynı anda üstlendiği belirtiliyor.

Şahin'in üstlendiği idari görevler:

 

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