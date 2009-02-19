'3 yıl ayakkabı fırlatma idmanı yaptım'

Iraklı gazeteci Bush'a ayakkabı fırlattı - VİDEO

İşkence gördüm

Dava 12 Mart'ta devam

Eski ABD Başkanı George Bush'a Irak ziyareti sırasında ayakkabı fırlattığı için tutuklanan Iraklı gazeteci Muntazar El Zeydi, olay anında "Bush'un ayaklarının altında Iraklıların kanından başka bir şey görmediğini, bu yüzden dayanamayıp ayakkabısını fırlattığını" anlattı.El Zeydi, bugünkü duruşmasında verdiği ifadede, yaptığından pişmanlık duymadığını belirtti.Irak Başbakanı Nuri El Maliki ile düzenlenen ortak basın toplantısına gelen Bush'u gördüğünde gözlerinin karardığını söyleyen El Zeydi, sözlerini şöyle sürdürdü:"O anda Bush'tan ve Bush'un ayaklarının altında Iraklıların kanından başka bir şey göremez oldum. Bu duruma tahammül edemedim ve ayakkabılarımı çıkarıp Bush'a fırlattım. Yaptığımdan pişman değilim. Bush Irak'ın misafiri değil. Bizde misafir, 3. günden sonra misafir olmaktan çıkar. Bush, 6 yıldır Irak'ta. Misafir değil, işgalcidir.Bush, Irak'ta 1 milyon dul kadın, 6 milyondan fazla yetim bıraktı. Kadınlarımız tecavüze uğradı, evlere gelişigüzel baskınlar düzenlendi, masum insanlar tutuklandı, camiler tahrip edildi ve yıkıldı.Bütün bunlar karşısında Bush'un sırıtarak gülmesine dayanamadım ve halkıma saygınlığını geri kazandırmaya çalıştım. Bu eylemi Bush 2 yıl önce Amman'a gittiğinde gerçekleştirmek istedim, ama olmadı. Ayakkabı fırlatma konusunda 2006'dan beri antrenman yapıyordum..."El Zeydi, gözaltında bulunduğu süre içinde işkenceye maruz kaldığını, duruşmaya gelmeden önce Yeşil Bölgenin içinde bulunan ve Başbakanlığa bağlı Bağdat Tümeni hapishanesinin komutanı olan tuğgeneralin, "konuşması halinde kendisine tekrar işkence yapılacağı" tehdidinde bulunduğunu ve bu yüzden aynı hapishaneye geri dönmek istemediğini ifade etti.Bu arada El Zeydi'nin üst ön dişlerinden birinin yerinde olmadığı ve yüzünde alnından burnunun altına kadar uzanan yara izi bulunduğu gözlendi.El Zeydi'nin avukatları, "müvekkillerinin işkence gördüğü hapishaneden Yeşil Bölgenin bitişiğinde bulunan Essalihiye polis merkezindeki hapishaneye taşınması için resmi talepte bulunacaklarını" bildirdi.Bugünkü duruşmada, davanın 12 Martta görülmesine devam edilmesi kararlaştırıldı.Duruşmadan sonra El Zeydi'nin, ailesi ve yakınlarıyla 5 dakika süreyle görüşme imkanı oldu.Öte yandan savunma heyetinden avukat Galip Muhammed El Rubeyi, müvekkillerinin, cinayete teşebbüs suçu işlemediği için en kısa zamanda serbest bırakılacağını tahmin ettiklerini söyledi.Muntazar El Zeydi'nin ağabeyi Uday El Zeydi de duruşmadan sonra yaptığı açıklamada, kardeşine en basit haklarının bile verilmediğini belirterek şöyle konuştu:"Şahit olarak mahkemeye getirilen Semir Muhammed Hüseyin, Başbakan'ın kendilerinden Muntazar'ı dövmemelerini ve ihtiyaçlarını karşılamalarını istediğini iddia ediyor. Yalan söylüyor. Muntazar, bize bu şahsın kendisini dövdüğünü, kendisine işkence ettiğini anlattı. Kardeşim, hakimden bir an önce davayı sonlandırmasını talep etti."