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3 yaşındaki kızını boğarak öldürdü KÜTAHYA (A.A)

11 Ağustos 2011 20:04

-3 yaşındaki kızını boğarak öldürdü KÜTAHYA (A.A) - 11.08.2011 - Kütahya'da, şizofreni hastası olduğu bildirilen kişinin, başına naylon poşet geçirdiği 3 yaşındaki kızını boğarak öldürdükten sonra fare zehiri içip intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi. Alınan bilgiye göre, su dolum şirketinde şoförlük yapan Mustafa Dinç (30), Kütahya'ya 47 kilometre uzaklıktaki İnli köyündeki evinden lunaparka götürmek üzere aldığı kızı İlaydasu Dinç'i (3), çalıştığı şirkete ait kamyonete bindirerek, il merkezine getirdi. Merkez Perli Mahallesi yakınında kamyonetle ilerlerken başına poşet geçirdiği kızının nefes alamadığını fark eden Dinç, köyüne doğru yola çıktı. Dinç, kamyoneti köyde bir alana park ederek, kızının öldüğünü düşündüğü için fare zehiri içerek intihara kalkıştı. Jandarmaya kayıp ihbarında bulunan yakınları, köyde ararken rastladıkları kamyonette baygın halde yatan Mustafa Dinç ile kızını, Evliya Çelebi Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastaneye getirilmeden öldüğü belirlenen çocuğun cesedine otopsi yapılırken, hayati tehlikesi bulunan baba ise yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Mustafa Dinç'in, şizofreni tanısıyla önceki yıllarda Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde tedavi gördüğü öğrenildi.

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