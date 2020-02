3 yaşındaki kızından ayrılan cezaevindeki bir anne: Düşüncenin bedeli bu kadar ağır mı?

1 Mayıs İşçi Bayramı, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliklerine katıldığı gerekçesiyle örgüt üyeliğinden 9 yıl hapis cezasına çarptırılan Yeliz Toy, 3 yaşındaki kızı İdil Elvan’ı dışarıda bırakarak 19 Ekim 2017’de cezaevine girdi. Cezaevinden mektup gönderen Toy, “Bizlere ceza veren hâkim cezaevinde. Dönemin savcısı Celal Kara ise şu an kırmızı bültenle aranıyor. Kızımı yanıma alamıyorum. Bir düşüncenin bedeli bu kadar ağır olmamalı” diyerek tepki gösterdi.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre Kocaeli’nde yaşayan Yeliz Toy, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü DHKP/C soruşturması kapsamında Kasım 2010 tarihinde düzenlenen operasyonda 17 kişi ile birlikte gözaltına alındı. Sorgusunun ardından serbest bırakılan Toy hakkında dönemin İstanbul özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Celal Kara dava açtı. Özel yetkili İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Toy’a 2013 yılında, “silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçundan 9 yıl hapis cezası verildi. Bu süreçte Tunceli’de inşaat işçisi Kemal Toy ile evlenen Yeliz Toy’un İdil Elvan adlı bir kızı oldu. 2015’te bazı gazetelere demeç veren Toy, “7 aylık küçük çocuğum demir parmaklıklar arasında büyümesin. Bize yeniden yargılanma hakkı verilmeli. Zaten aynı mahkemenin verdiği birçok karar bozuldu” diyerek Yargıtay’ın kararı onamamasını istedi. Ancak Yargıtay’ın cezayı onaması üzerine Yeliz Toy 19 Ekim 2017’de cezaevine girdi.

"Kızım içine kapandı"

Gebze Kadın Kapalı Cezaevi’nden Cumhuriyet’e mektup gönderen Toy, “19 Ekim 2017’de Kocaeli’nde ailemin yanından alınarak Gebze Hapishanesi’ne getirildim. 3 yaşında kızım var şu an. Annemlerin yanında. Ayda bir görebiliyorum ve sadece bir saat. Bu durum ne bana ne de bu yaşta annesine ihtiyacı olan kızıma yetiyor. İlk görüşlerimizde sosyalleşen daha çok yakın ilişki kuran kızımın yerine içine kapanık bir İdil geldi. Benim yokluğumda resmimi öperek hasret gideriyor.”

Hâkim cezaevinde, savcı kaçak

Anayasal ifade özgürlüğünü kullandığı için örgüt üyeliğiyle suçlandığını ve bu bedeli küçük yaştaki kızının da ödediğini kaydeden Toy, şöyle devam etti:

“Eşim Tunceli’de ve maddi durumdan kaynaklı 2 ayda bir gelebiliyor. Bizlere ceza veren hâkim Metin Özçelik şu an FETÖ/PDY davası onanarak Silivri Hapishanesi’nde. Dönemin savcısı Celal Kara, şu an kırmızı bültenle aranıyor. Siyasal iktidarın hain dediği, hakkında hükümleşmiş kararları olan insanların verdiği cezalardan dolayı hapishanedeyim. Kızımı yanıma alamıyorum. Kış şartları, her tarafın beton olması koşulların zor olması onun hem psikolojik hem sağlık yapısını etkileyebilir. Bir düşüncenin bedeli bu kadar ağır olmamalı.”