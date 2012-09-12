3 yaşındaki Dilan'a tecavüz mü edildi?

Ahmet Küçük

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 3 yaşındaki Dilan B.'nin yuttuğu "boncuk" nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Ancak twitter'da "#DilanaNeOldu" hashtagi altında yapılan yorumlarda "tecavüz" iddiası ortaya atıldı. Dilan'ın, daha sonra açıklanan otopsi sonucuna göre, boğazına boncuk kaçtığı için hayatını kaybettiği, herhangi bir cinsel istismarda bulunulmadığı bildirildi. Küçük Dilan'ın ailesinin de ''tecavüze uğradıktan sonra öldürüldü'' haberini yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde evinin önünde 3 yaşındaki Dilan B.’yi yerde gören yakınları sağlık ekiplerine bildirdi. Dilan B. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay Şanlıurfa’nın Siverek İlçesi Gürakar Beldesi'nde meydan geldi. İddiaya göre evinin önünde oynayan 3 yaşındaki Dilan B.’den bir süre haber alamayan yakınları evin önüne çıktı. Küçük kızı yerde hareketsiz gören yakınları ilk yardım ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri nefes almadığını tespit ettikleri küçük kıza müdahale etti. Yapılan müdahalenin ardından Dilan B. Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Küçük kız yolda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden Dilan B.’nin ilk boncuk yuttuğu açıklandı. Ancak hastanede Dilan'ın "tecavüz sonucu öldüğü" iddiaları ortaya atıldı.

Edinilen bilgiye göre 2012/3009 hazırlık numarasıyla hazırlanan klasik otopsi raporunda özetle şu ifadeler bulunuyordu: “Ağzın sol tarafında hafif kan görüldü. Vajinal bölgenin normal görülmediği tespit edildi. Vajinada kan izine rastlanmadı. Ölüm nedenin tespit edilmesi için müteveffa Diyarbakır Adli Tıp Kurumu ’na gönderildi. Müteveffa üzerinde üzerinde kan, tükürük, salgı gibi DNA örneklerinin tespit edilerek ölüm nedeninin belirlenmesi ve rapor halinde gönderilmesine karar verildi.“

Siverek’te hazırlanan klasik otopsi raporunun ardından bebeğin bedeni vücudundan doku ve salgı örnekleri alınması ve ayrıntılı inceleme yapılması amacıyla Diyarbakır’daki Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Küçük Dilan’ın sır ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa Barosu Başkanı İrfan Güven, son derece hassas bir durumla karşı karşıya olduklarını belirterek sağlıklı bilgi için Diyarbakır ’dan gelecek ayrıntılı raporu beklediklerini söyledi.

İşte twitter'da yapılan bazı yorumlar şöyle:

@wiccan0_1: bu iş daha nereye kadar gidecek insanlıgımdan utanıyorum #DilanaNeOldu demeye korkuyorum

@irfan_krk: 3 yaşındaki kızın vücudunda tecavüz emareleri bulunmus.#DilanaNeOldu, ne oldu vicdanlara suskunsunuz ne oldu bu topluma böyle...”

@yeldaakpnar1: #DilanaNeOldu boncuk yuttu diye kapatanlara da , bunu 3 yaşındaki dilan bebeğin hayatı söndüren haine de yazıklar olsun :((

@mermmaaiidd: Nasıl bı sapıklık?nasıl bı ülke halıne geldık? .Artık kesın çözümler getırın bole ınsanların var oldugu bı ulke ıstemıyoruz.#DilanaNeOldu

@NaferErmis: Bir kadına tecavüz sinirimizi bozar, bir çocuğa tecavüz tüylerimizi diken diken eder, bir bebeğe tecavüz ise kanımızı dondurur #DilanaNeOldu

@abagis: Utanma duygusunu,adalet duygusunu,vicdanini kaybeden ulkenin buyume hizindan bana ne.Buyume turkiye.kucul biraz ve utan,uzul. #dilananeoldu

@hamdialkan: #DilanaNeOldu insanlığın bittiği yerdeyiz.. hayvanlar bile bunu yapmaz..!

@OPAMUKOGLU: Devlet, çoğunluğun yararını temsil eden bir teşkilat değil, hukuk düzenleyen, adalet sağlayan ahlaki bir varlıktır. #DilanaNeOldu

@fuldenuras: urfa da 3 yaşındaki çocuğa tecavüz kuşkusu ? bunu yapan insanmı o insansa ben değilim #DilanaNeOldu

@emavioglu: #DilanaNeOldu Siverek'ten yanıt: 112 doktoru vajinal bölgede yırtık olduğunu belirledi, doktor olayı büyütmemesi için telefonla uyarıldı!

@ferhatttunc: 3 Yaşındaki #DilanaNeOldu diye soralım.Tecavüze uğradığı söylentisi dogru mu ve gercekler neden gizleniyor!! #DilanaNeOldu

@UmutOranCHP: Eğer devlet yetkilileri, 3 yaşındaki çocukları değil, 3 yaşında çocuklara tecavüz edenleri korumaya çalışıyorsa artık iflas etmiş demektir.

@sabahatakkiraz: Hayatımda zorlandığım anlar oldu. Midemin bulandigi, tiksindigim ama 3 yaşındaki bir bebeğe tecavüz beni kahretti.O masuma nasıl kıydınız

Redhack Urfa ve Siverek Devlet Hastaneleri'ni hackledi

'Dilan Ne Oldu?' sorusuna yönelik konuyla ilgili olanlardan bir yanıt gelmemesi üzerine Redhack Urfa Devlet Hastanesi sitesine erişimi engelledi.

Redhack Urfa Devlet Hastanesi'nin ardından Dilan'la ilgili şüphelerin yoğunlaştığı Siverek Devlet Hastanesi'nin siverekdevlethastanesi.gor. tr internet sitesini de erişime engelledi.

Redhack ayrıca yargıtay.gov.tr sitesini de engelledi. Yargıtay 14 yaşında 26 kişinin tecavüzübe uğrayan N.Ç.nin "kendi rızasıyla" tecavüze uğradığı kararını onaylayarak bir "Utanç Kararını" onaylamış ve çocuğa tecavüzün gerekçesine yasal kapı açmıştı.

CHP konuyu Meclis'e taşıdı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi'nde tecavüze uğradığı iddia edilen 3 yaşındaki Dilan B.'nin durumunu TBMM'ye taşıdı.

Siverek Devlet Hastanesi'nde 'boncuk yuttuğu' için hayatı kaybeden Dilan B.'nin tecavüze uğradığı ve bunun gizlendiği iddiaları Meclis gündemine taşındı. CHP'li Oran, TBMM Başkanlığı'na Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin tarafından cevaplaması için bir soru önergesi verdi. Bakan Şahin'e "Bu olayın üstünü kapatmak isteyen kamu görevlileri hakkında hangi adli ve idari işlemler başlatılmıştır?" diye soran Oran "Bakanlık'tan Dilan'a ne olduğunu öğrenmek ve ortaya çıkarmak için yapılan girişimlerin' neler olduğu sorusuna da cevap istedi. Oran ayrıca, Edirne'de meydana gelen tecavüz olayını da Meclis gündemine taşıyarak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın bu tür olayların önlenmesi için geliştirdiği projeler hakkında bilgi istedi.

CHP'li Oran Meclis Başkanlığı'na gönderdiği soru önergesinde şu soruları yöneltti; -Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde evinin önünde yerde bulunan 3 yaşındaki Dilan B. Siverek Devlet hastanesine götürülmüş ve burada hayatını kaybetmiştir. Yapılan açıklamada Dilan B.’nin "boncuk yuttuğu" ve bu sebeple vefat ettiği açıklanmıştır. Daha sonra gelen bilgilere göre ise 3 yaşındaki Dilan B.’nin tecavüze uğradığını gösteren ciddi bulgular ortaya çıkmıştır. Şayet tecavüz iddiaları gerçek ise, bu olayın üstünü kapatmak isteyen kamu görevlileri hakkında hangi adli ve idari işlemler başlatılmıştır? Dilan’a ne olduğunu öğrenmek ve ortaya çıkarmak için Bakanlığınız tarafından yapılan girişimler nelerdir? -Yine 10 Eylül 2012 günü, Edirne’de 14 yaşında sağır, dilsiz ve kör bir kızın aralarında 76 yaşında bir kişinin de olduğu 7 kişi tarafından tecavüze uğradığı iddiası kamuya yansımış, şahıslar tutuklanmış, tecavüz mağduru olan 14 yaşındaki kız çocuğunun da 14 haftalık hamile olduğu ortaya çıkmıştır. Bakanlığınız tarafından kendisine herhangi bir adli veya maddi destek sunulmuş mudur? Konu hakkında herhangi bir girişimde bulundunuz mu? Adli ve idari süreçleri takip etmekte misiniz? -1 Ocak 2003-30 Haziran 2012 tarihleri arasında, tecavüz mağduru olan 18 yaşının altındaki kız çocuğu sayısı nedir? Özellikle kadınlara yönelik fiziki ve maddi şiddetle mücadele için hangi projeler Bakanlığınız tarafından ortaya konulmuş ve uygulamaya geçilmiştir? Bu kapsamda Sağlık Bakanı Recep Akdağ tarafından ifade edilen "Tecavüze uğrayan doğursun, gerekirse devlet bakar" gibi tecavüzü meşrulaştıran, doğallaştıran, tecavüz mağdurunu ötekileştiren ifadelerin normalleşmesini engellemek için de bir projeniz bulunmakta mıdır? Bu konuda Sağlık Bakanı ile herhangi bir girişiminiz oldu mu?

Valilik: Haberler gerçek dışı



Şanlıurfa Valiliği, yaptığı açıklamada, 10 Eylül'de Gürakar beldesinde 112 Acil Komuta Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin, ''çocuğa yabancı cisim aspirasyonu ön tanısı'' ile müdahale ettiğini bildirdi.

''Siverek Devlet Hastanesi'nde yapılan 45 dakikalık müdahaleye rağmen küçük çocuk kurtarılamamıştır'' denilen açıklamada şunlar kaydedildi:

''Hayatını kaybeden çocuğun yaşının küçük olması sebebiyle müdahalede bulunan sağlık ekipleri tarafından kesin sonuç için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna otopsi yapılması için gönderilmiştir. Ayrıca güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlatmıştır. Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nun yaptığı otopsi sonucunda Dilan B'nin yabancı cisim yuttuğu için hayatını kaybettiği ve aynı gün yapılan otopsisinden elde edilen bulgulara göre, 'kişinin ölümünün yabancı cisim aspirasyonuna bağlı mekanik asfiksi sonucu meydana geldiği' şeklinde raporda yer almıştır.

Otopsi sonucunda, çocuğa herhangi bir cinsel istismarda bulunulmadığı ve tecavüz edildiğine dair hiçbir bulguya rastlanmadığı, çocuğun bakire olduğu adli tıp raporuna yansımıştır.''

Açıklamada, internet sitelerine ve sosyal medyaya yansıyan haberlerin tamamının gerçek dışı olduğunun anlaşıldığı kaydedildi.



Aile dava açacak



Anne Keziban B, gazetecilere yaptığı açıklamada, olay günü evde bulaşık yıkadığını, çocuklarının ise dışarıda oynadığını bildirdi.

Bu sırada büyük kızının yanına gelerek, Dilan'ın boncuk yuttuğunu söylediğini aktaran Keziban B, ''Hemen yanına gittim ve elimle boğazındaki boncuğu çıkarmaya çalıştım. Bu sırada hayatını kaybetti. Sonra da ambulans geldi ve hastaneye götürdü'' dedi.

Amca Hasan K. ise söylentinin 112 Acil Servis görevlilerinden biri tarafından çıkarıldığın öne sürdü.

Yeğeninin Adli Tıp Kurumu'nda boncuk yutması sonucu öldüğünün kesinleştiğini ifade eden Hasan K, ''Bu iftirayı bize atan, Siverek ve Güneydoğu'yu böyle olaylarla karalamak isteyen, haberi yapan ve yayan kişiler hakkında dava açacağız'' şeklinde konuştu.

Dilan B'nin ailesinin yaşadığı Gürakar Belediye Başkanı Recep Küçükçay da tecavüz iddiasının gerçeği yansıtmadığını, bu durumun aileyi de rahatsız ettiğini belirterek, haberi yapanlar hakkında maddi ve manevi tazminat davası açılacağını söyledi.