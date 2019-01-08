3 yaşındaki çocuk yanarak öldü

T24

Çorum'un Uğurludağ ilçesinde bir evde çıkan yangında babaannesi ile evde mahsur kalan Muhammet Ali Bıdak (3) yaşamını yitirdi. Baba Dursun Bıdak ve anne Nurhan Bıdak da yaralandı.

Uğurludağ ilçesi Yüzgeç Mahallesi'nde, Dursun Bıdak'a ait tek katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bu sırada eşiyle beraber ahırdaki hayvanlara yem veren Dursun Bıdak, alevleri görünce itfaiyeye haber verdi.

Kısa sürede evi saran alevlere rağmen içeri giren baba Dursun Bıdak ve eşi Nurhan Bıdak babaanne Döne Bıdak’ı alevler içerisinden kurtarmayı başarırken, oğulları Muhammed Ali Bıdak’a ulaşamadılar.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, evde küçük çocuğun cansız bedenini buldular. Yangında yaralanan Dursun ve Nurhan Bıdak çifti ile Döne Bıdak sağlık ekipleri tarafından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Dursun Bıdak ve annesi Döne Bıdak'ın hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi.