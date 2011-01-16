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3 YAŞINDAKİ ÇOCUK KORBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİNDEN ÖLDÜ   KİLİS (A.A)

16 Ocak 2011 19:12

-3 YAŞINDAKİ ÇOCUK KORBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİNDEN ÖLDÜ   KİLİS (A.A) - 16.01.2011 - Kilis'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 yaşındaki çocuk öldü, anne ile 3 çocuğu hastanede tedavi altına alındı. Alınan bilgiye göre, petrol istasyonunda çalışan Ali Töremişoğlu, Hürriyet Mahallesi Şirin Sokak'taki evine geldiğinde, eşi Şaziye (37), kızları Hatice Merve (11), Fadime (13) ve Ayşe (3) ile oğlu Ali'yi (9) baygın buldu. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen, Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan 5 kişiden Ayşe Töremişoğlu müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Durumu ağır olan Şaziye Töremişoğlu'nun Gaziantep Avukat Cengiz Gökçek Devlet Hastanesine, Fadime, Hatice Merve ve Ali'nin Gaziantep Çocuk Hastanesine sevk edildiği bildirildi.

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