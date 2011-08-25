-3 yaşındaki çocuk 9. kattan düştü ANTALYA (A.A) - 25.08.2011 - Antalya'da bir apartmanın 9. katından düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Siteler Mahallesi 1327. Sokak'taki bir apartmanın 9. katında oturan Hamza ve Türkiye G. çiftinin 3 yaşındaki torunu Eray E, anneannesi yanında olmadığı sırada yatak odasında pencereNİN kenarında oynarken düştü. Çocuk, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı öğrenince olay yerine gelen anne Hazbiye E. ve Baba Osman E, cenazenin başında sinir krizi geçirdi. Eray E'in cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumunun morguna kaldırıldı. Polis, olay sırasında evde bulunan Eray E'nin 7 yaşındaki ağabeyi B.E'yi polis merkezine götürdü.