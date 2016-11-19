3 yaşındaki bebeğe anaokulunda taciz iddiası!

Zonguldak'ta, yaşayan bir aile 3 yaşındaki kızlarının gittiği anaokulda taciz edildiğini iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılık, iddiayla ilgili soruşturma başlattı.

Oda TV'de yer alan habere göre, 43 yaşındaki anne S.K. ve 47 yaşındaki baba A.K, geçen 21 Ekim'de Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı anaokulundan 3 yaşındaki kızları M.K.'yı alıp eve döndüklerinde, okulda bir adamın cinsel organına dokunduğunu söylediğini ileri sürdü.

İddiayla ilgili soruşturma başlatan Cumhuriyet Savcısı, anne ve babasının adliyeye getirdiği M.K.'yı, dün pedagog ve avukat eşliğinde dinledi. Okul müdiresi H.A.K.'nın da Çocuk Şube Müdürlüğü'nde ifadesi alındı.

"Ben yaramazlık yaptım ondan yaptı"

Adliye çıkışında açıklama yapan anne S.K., okuldan eve geldikten sonra kıyafetlerini değiştirdiği sırada kızının olayı anlattığını söyledi. S.K., "Pantolonunu çıkarırken bana birden okulda bir adamın cinsel organına dokunduğunu söyledi. Baktığımda kızarıklık vardı orada. Bana tekrar, "Ben yaramazlık yaptım ondan yaptı" dedi. Okul idaresiyle konuştum, erkek çalışan olup olmadığını sordum. 60-65 yaşlarında bir kaloriferci olduğunu öğrendim. Kalorifer kazanının kapısının, kızımın sınıfının bulunduğu koridora açıldığını öğrendim. Sonra okulda güvenlik kamerası görüntülerini izlemek istediğimi söyledim. Ancak geriye dönük kayıt tutulmadığını söylediler.Bu olayı kimin yaptığını bilmiyorum. Kızım sadece 'Bir adam' diyor. Savcıyla görüştük. Bize sürecin işleyeceğini, sıkıntı yapmamamız gerektiğini söyledi" dedi.

Okul idaresinin bu olayı kapatması için kendisini ikna etmeye çalıştığını, bunu yapamayınca da kızını okula getirmemesini istediklerini anlatan anne S.K., "Zaten kızımı o okula asla göndermem. Seneye başka bir anaokuluna kızımı vermeyi düşünüyorum" dedi.

S.K.'nın büyük kızı üniversite öğrencisi 21 yaşındaki S.K. da "Gerçeğin ortaya çıkmasını istiyorum. O gün ne olmuş, dışarıdan birisi mi girmiş, yoksa içerdeki birisi mi yaptı bu olayı? Kardeşim akıllı bir çocuk, ne olduğunu, başından ne geçtiğini ya da mahremiyetini biliyor. Durup dururken böyle bir şey söylemez. Biz bu olayın peşini bırakmayacağız" dedi.