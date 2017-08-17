3 yaşındaki Alperen Sakin'in havasızlıktan boğulduğu servis 'korsan' çıktı

3 yaşındaki Alperen Sakin'in unutularak hayatını kaybettiği kreş servisinin korsan olduğu ortaya çıktı.

Karar’ın haberine göre, İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı okul servisi için hiçbir kurumdan belge alınmadığını açıkladı.

Olayın okula ait ‘korsan’ servis aracında yaşandığını öne süren Bostancı, “Konudan haberdar olunca minibüsle ilgili bilgi topladık. Yaptığımız ön araştırmada, aracın hiçbir kurumdan belge almadığını tespit ettik. Maalesef bir servis aracının taşıması gereken niteliklerin hiçbirine haiz değil. Servis aracından başka her şeye benziyor, sanki yürüyen bir billboard” ifadelerini kullandı. Milli Eğitim Bakanlığı olayla ilgili müfettiş görevlendirildi.

Alperen’in babası Serken Sakin, dün olayın ardından yaptığı açıklamada “Servis şoförü kreşin sahibinin eşi” demişti.