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3 YAŞINDA ÖLEN ÇOCUĞUN ANNESİ GÖZALTINDA KONYA (A.A)

31 Mayıs 2011 15:29

-3 YAŞINDA ÖLEN ÇOCUĞUN ANNESİ GÖZALTINDA KONYA (A.A) - 31.05.2011 - Konya'da 3 yaşındaki çocuğunu yatağına idrarını yaptığı ve kustuğu için başına tahtayla vurarak öldürdüğü iddia edilen kadın ile sevgilisi gözaltına alındı. Sağlık ekipleri, bir ihbar üzerine merkez Selçuklu ilçesi Şeker Murat Mahallesi Hamzavi Sokak'taki eve gitti. Merdivenlerden düştüğü belirtilen ve şuuru kapalı olan 3 yaşındaki Fırat Perker, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Küçük çocuk burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.  Vücudunda morluklar ve yanmadan dolayı kabarıklar olduğu fark edilince çocuğun ölümü şüpheli bulundu. Yapılan otopside Perker'in beyin kanaması nedeniyle öldüğü belirlendi. -VÜCUDUNA KAYNAR SU DÖKÜLDÜĞÜ, SİGARA SÖNDÜRÜLDÜĞÜ İDDİASI- Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili, çocuğun annesi Fadimana T. (33) ile birlikte yaşadığı sevgilisi Koray K'yı (24) gözaltına aldı. Sorgulamasında, önce çocuğunun merdivenlerden düştüğünü ve sara hastası olduğunu ileri süren Fadimana T, daha sonra nasıl öldüğünü itiraf etti. Fadimana T, ifadesinde 3 ay önce velayetini üzerine aldığı ve babası cinayet suçundan cezaevinde bulunan Fırat Perker'i, birlikte yaşadığı Koray K'nın istemediğini, bu nedenle çocuğunun vücuduna kaynar su döktüğünü, sigara söndürdüğünü ve sürekli dövdüğünü öne sürdü. Olay günü yatağına idrarını yapan ve kusan oğlunun başına tahtayla vurduğunu belirten Fadimana T'nin, durumu anlattığı sevgilisinin bayılan oğlunu hastaneye götürdüğünü kaydetti. Başından iki evlilik geçen kadının 3 çocuğunun Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim edildiği bildirildi.

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