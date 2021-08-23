3 yaşında dünyanın en küçük üstün zekâlısı oldu: İspanyolca öğreniyor, tenis oynuyor

ABD’nin California eyaletinde yaşayan ve yürümeye henüz başlayan bir çocuk, üyeliğin sadece IQ testlerinde en yüksek puanları alan kişilerle sınırlı olduğu Mensa'nın en genç üstün zekalı üyesi oldu. 146 IQ puanına sahip Kashe Quest adlı çocuk sadece 3 yaşında olmasına rağmen, periyodik tablodaki tüm elementleri ezbere biliyor, İspanyolca öğreniyor ve tenis oynuyor.

IQ testinde 146 puan alan üç yaşındaki Kenya Quest isiml, Amerikan Mensa kulübünün en genç üyesi oldu. Kashe'nin babası Devon Guest, “Bize her zaman, çevresini keşfetme ve 'neden’ sorusunu sorma eğilimini gösterdi. Bir şeyi bilmiyorsa, onun ne olduğunu ve nasıl işlediğini bilmek ister ve öğrendiğinde onu uygular” diye konuştu.

Bununla birlikte ailesi, Kashe ilk kelimesini söyler söylemez becerilerinin hızla geliştiğini söyledi. Kısa süre sonra beş veya daha fazla kelime içeren cümleler kurmaya başladı. Ardından kızlarının yaşına göre fzla ileri olduğunu düşünen aile onu bir doktora götürdü. Kashe’nin annesi Sukhjit, “18 aylık iken muayenesinde doktorun sorduğu sayı şekil ve renk eşleştirmelerinde büyük bir başarı gösterdi. Doktoru bu durumun harika olduğunu ve araştırılması gerektiğini söyledi” dedi.

Ardından Kesha’nın ebeveynleri onu Mensa testini yapan bir psikoloğa götürmeye karar verdi. Sonuçlarda küçük kızın IQ’sunun 146 olduğu görüldü. Albert Einstein’ın ve Stephen Hawking’in IQ’su ise 160.

Sukhjit, "Bence bu testi yaptırarak, onun zekasından emin olmuş olduk. Gelişimi, doğal merakı ve mizacı açısından ona ihtiyaç duyduğu her şeyi verdiğimizden emin olmak istiyoruz. Bunu yapmak için üzerimize düşeni yaptığımızdan emin olmak istedik” dedi.

İspanyolca öğreniyor, tenis oynuyor

IKüçük çocuk şimdiden haritada 50 eyaletin tamamını şekil ve konumlarına göre ayırt edebiliyor. Aynı zamanda, periyodik tablodaki tüm elementleri ezbere biliyor, İspanyolca öğreniyor ve tenis oynuyor. Diğer taraftan ailesi, bir görev yaparken hayal kırıklığına uğradığında ona "ilerlemesinden gurur duyduklarını" söylediklerini bu sayede Kashe’nın duygusal zekasını da geliştirmek istediklerini söyledi.

Devon, "Turşu kavanozunu açmaya çalıştığımı görürse yanıma gelir ve ‘baba seninle gurur duyuyorum’ der. Biz de evde ona o şekilde davranıyoruz ve sürekli onu sevdiğimizi hissettiriyoruz” dedi. Öte yandan, Kashe’nin annesi Sukhjit, çocuğunun ilerlemesi için yaşıtlarına ihtiyaç olduğunu belirterek pandemi döneminde evde bir anaokulu açtı. Anaokulu geçen yılın Ekim ayında 12 çocuğun katılımıyla açıldı.

Sukhjit, "Hâlâ üç yaşında ve onun yaşındaki çocuklarla birlikte olması gerekiyor. Olması gerekenden daha büyük davranmaması için üzerinde baskıya maruz kalmaması gerekiyor" dedi.