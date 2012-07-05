Başbuğ, Balbay ve Haberal 3. yargı paketinin ardından tahliyelerini istedi

Kritik davalarda tutuklu yargılanan sanıklar üçüncü yargı paketinin TBMM’den geçmesinin ardından peş peşe tahliye taleplerinde bulunmaya başladı. Ergenekon, OdaTv, Balyoz davalarında aralarında Emekli eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, CHP zonguldak Milletvekili Mehmet Haberal, CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay'ın bulunduğu sanıklar tahliyelerini talep etti.

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’ne dilekçe sunan Avukat Ziya Kara, Balyoz Davası’nda tutuklu bulunan Tümgeneral Halil Helvacıoğlu ve Tümgeneral Bekir Memiş’inde aralarında bulunuğu 17 sanığın tahliyesini istedi.

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Avukat Ziya Kara, 2 sayfalık dilekçesinde 17 sanığın kuvvetli suç şüphesiyle uzun süredir tutuklu olduğunu belirtti. Dilekçede, "Yargı makamlarınca tutukluluk tedbirinin özensiz kullanıldığı konusunda kamuoyunda güçlü bir kanaat oluşmuş, bu durum kamu vicdanını rahatsız eder boyuta ulaşmıştır. Bunun sonucu olarak yasama organı bu durumu telafi edici ve tutuklamanın en son başvurulması gereken bir tedbir olmasını temin bakımından ’3. Yargı Paketi’ olarak bilinen 6352 sayılı yasayı çıkarmış, bu yasa 5 Temmuz 2012 günü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir" ifadelerine yer verildi.

Söz konusu yasayla yapılan değişikliklerin açıklandığı dilekçede, "Bu değişiklikle daha önce üst sınırı 3 yıl olan suçlar için uygulanması mümkün olan adli kontrol altına alma tedbirleri tüm suçlar için uygulanabilir hale gelmiştir. Yani bu değişiklikle adli kontrol tedbiri alma yönünden suç için öngörülen cezanın üst sınırı kaldırılmıştır" denildi.

‘Adli kontrol tedbiri ile tahliyelerine karar verilmesini talep ederiz’

Avukat Kara, dosyadaki dijital kayıtlara ilişkin bilirkişi raporlarının müvekkilerinin lehine olduğunu, bu nedenle tutukluluk haline devamına ilişkin kuvvetli suç şüphesinin bulunmadığına dikkat çekerek talebini şöyle dile getirdi: "Bir an için kuvvetli suç şüphesi olduğu kabul edilse dahi yapılan yasal değişiklikle getirilen yeni adli kontrol tedbirlerinin uygulanma imkanı bulunmaktadır. Değişen yasa kapsamında haklarında derhal uygun bir adli kontolün uygulanarak tahliyeleri gerekmektedir. 6352 sayılı yasanın 98. maddesiyle 5271 sayılı CMK’nin 109. maddesinde yapılan değişiklik ve ilaveler nazara alınarak müvekkilerin uygun görülecek bir adli kontrol tedbiri ile tahliyelerine karar verilmesini talep ederiz."

Odatv'de de tahliye talebi geldi

Odatv davası kapsamında tutuklu yargılanan Soner Yalçın, Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan'ın, bugün yürürlüğe giren 6352 sayılı yasa kapsamında adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliye edilmesi talep edildi.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Yalçın, Terkoğlu ve Pehlivan'ın avukatı Hüseyin Ersöz, davanın görüldüğü İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ne dilekçe sundu.

Dilekçede, CMK'nın 109. maddesinin, bu sabah yürürlüğe giren 6352 Sayılı Kanun'un 98. maddesiyle değiştirildiği hatırlatılarak, değişiklikle adli kontrol tedbirinin 3 yıllık üst sınırının kaldırıldığı ve adli kontrol tedbirinin artık tutuklamanın alternatifi sayıldığı ifade edildi.

“Yasa koyucu, tutuklanmayı suçun niteliği ve önemine bakmaksızın geçici bir tedbir olarak saymakta ve tutuksuz yargılama yöntemini benimsemektedir” ifadesi kullanılan dilekçede, söz konusu yasal değişikliğin, yasa koyucunun iradesinin açıkça özgürlük hakkının en geniş şekilde yorumlanmasından yana olduğunu gösterdiği vurgulandı.

Tutuklamanın artık son çare olarak görülmesi gerektiği savunulan dilekçede, daha önce çıkarılan elektronik kelepçe düzenlemesi ve adli kontrol sistemiyle yaptırımın infazının sağlanabileceği de dile getirildi.

‘Katalog suç olsa da..’

Kanunda yapılan yeni değişiklikle, “100. maddede belirtilen tutuklama sebeplerinin varlığı halinde, şüphelinin tutuklanması yerine adli kontrol altına alınmasına karar verilebilir” denildiği hatırlatılan dilekçede, bu maddeyle, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olgulara karşın adli kontrol hükümlerinin uygulanabileceğinin ve suçun katalog suç olmasına rağmen adli kontrol uygulanmasına engel olmayacağının anlaşıldığı anlatıldı.

Dilekçede, Soner Yalçın, Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan'ın öncelikle tahliyesine, mahkemenin aksi kanaatte olması durumunda ise 6352 sayılı kanun kapsamında değiştirilen CMK'nın 109. maddesine göre serbest bırakılmasına karar verilmesi talep edildi.

Bu arada, avukat Ersöz, KCK davasına bakan İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ne de bir dilekçe sunarak, bu dava kapsamında tutuklu yargılanan gazeteci Çağdaş Ulus'un da CMK'nın değişikliğe uğrayan aynı maddesi kapsamında, adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliye edilmesini istedi.

Ergenekon Davası’nda sanıklar tahliyelerini istedi

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’de görülen Ergenekon Davası’nın 199. duruşmasında tanık Semih Genç’in dinlenmesinin ardından Mahkeme Başkanı Hüsnü Çalmuk, sanıklara ve avukatlara söz verdi. Söz alan tutuklu sanıklar 3. Yargı Paketi" kapsamında tahliye talebinde bulundu. Tahliye talebinde bulunan sanıklar şunlar: Fatih Hilmioğlu, Mehmet Perinçek, Deniz Yıldırım, Hulusi Gülbahar, Bora Ballı, Erhan Timuroğlu, İbrahim Özcan Hasan Ataman Yıldırım, Ziya İlker Göktaş, Sedat Özüer, Cemal Gökçeoğlu, Alaattin Sevim." Kendilerine verilen 5 dakikalık sürede taleplerini dile getiren sanıklar adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyelerini istediler. Duruşma sanıkların taleplerinin alınması ile devam ediyor.