3 vakıf başkanına yakalama emri

T24 - "Kurban bağışı kesim ihalelerinde yolsuzluk yapıldığı" iddiasıyla başlatılan operasyonda gözaltına alındıktan sonra mahkemece serbest bırakılan Mehmetçik Vakfı Başkanı Salih Güloğlu, LÖSEV Başkanı Üstün Ezel, Deniz Feneri Derneği Başkanı Mehmet Cengiz ile Ankara Et Borsası Başkanı Faik Yavuz'un da aralarında bulunduğu 11 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcıları Hüseyin Kocabey ve Mehmet Tamöz, Ankara 10. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından serbest bırakılan 11 kişi hakkında "tutuklanmaları amacıyla yakalanmaları" talebiyle Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'ne başvurdu.



Savcıların, zanlıların serbest bırakılmasına yaptıkları itirazı yerinde gören mahkeme, Mehmetçik Vakfı Başkanı Salih Güloğlu, LÖSEV Başkanı Üstün Ezel, Deniz Feneri Derneği Başkanı Mehmet Cengiz ile Ankara Et Borsası Başkanı Faik Yavuz'un da aralarında bulunduğu 11 kişinin "tutuklanmaları amacıyla yakalanmalarına" karar verdi.



"Kurban bağışı kesim ihalelerinde yolsuzluk yapıldığı" iddiasıyla 8 ilde başlatılan operasyonlarda gözaltına alınarak, adliyeye getirilen 31 kişi, savcılık sorgusunun ardından, "ihaleye fesat karıştırmak", "nitelikli dolandırıcılık", "sahtecilik" ve "edimin ifasına fesat karıştırmak" suçlarından tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edilmişti. Bu kişilerden 20'si tutuklanmış, 11'i serbest bırakmıştı.