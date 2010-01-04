T24 LogoT24 Logo
Gündem

3 vakıf başkanına yakalama emri

"Kurban bağışı kesim ihalelerinde yolsuzluk" iddiasıyla başlatılan operasyonunda 3 vakıf başkanı için yakalama emri çıkarıldı.

04 Ocak 2010 02:00

T24 - "Kurban bağışı kesim ihalelerinde yolsuzluk yapıldığı" iddiasıyla başlatılan operasyonda gözaltına alındıktan sonra mahkemece serbest bırakılan Mehmetçik Vakfı Başkanı Salih Güloğlu, LÖSEV Başkanı Üstün Ezel, Deniz Feneri Derneği Başkanı Mehmet Cengiz ile Ankara Et Borsası Başkanı Faik Yavuz'un da aralarında bulunduğu 11 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcıları Hüseyin Kocabey ve Mehmet Tamöz, Ankara 10. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından serbest bırakılan 11 kişi hakkında "tutuklanmaları amacıyla yakalanmaları" talebiyle Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'ne başvurdu.

Savcıların, zanlıların serbest bırakılmasına yaptıkları itirazı yerinde gören mahkeme, Mehmetçik Vakfı Başkanı Salih Güloğlu, LÖSEV Başkanı Üstün Ezel, Deniz Feneri Derneği Başkanı Mehmet Cengiz ile Ankara Et Borsası Başkanı Faik Yavuz'un da aralarında bulunduğu 11 kişinin "tutuklanmaları amacıyla yakalanmalarına" karar verdi.

"Kurban bağışı kesim ihalelerinde yolsuzluk yapıldığı" iddiasıyla 8 ilde başlatılan operasyonlarda gözaltına alınarak, adliyeye getirilen 31 kişi, savcılık sorgusunun ardından, "ihaleye fesat karıştırmak", "nitelikli dolandırıcılık", "sahtecilik" ve "edimin ifasına fesat karıştırmak" suçlarından tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edilmişti. Bu kişilerden 20'si tutuklanmış, 11'i serbest bırakmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Ya sen ne yaparsan yap biz bu Kanal...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24