-3 ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ANKARA (A.A) - 01.10.2010 - Fırat, Dokuz Eylül ve Anadolu Üniversitesi Rektörlükleri, çeşitli birimlerde istihdam edilmek üzere profesör, doçent ve yardımcı doçent alacak. Fırat ve Dokuz Eylül Üniversitesinin duyuruları Resmi Gazetenin bugünkü sayısında, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünün duyurusu ise çeşitli gazetelerde yayımlandı. Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesinin İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi anabilim dalı için 1 doçent alacak. Rektörlük ayrıca, Eğitim Fakültesinin bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi, İlahiyat Fakültesinin din felsefesi ve hadis, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin kentleşme ve çevre sorunları anabilim dalı için 5 yardımcı doçent alacak. Doçent kadroları daimi statüde olacak. Yardımcı doçent adaylarının yabancı dil sınavı 20 Ekim 2010 tarihinde saat 10.00'da Eğitim Fakültesinde yapılacak. Adaylar başvurularını 15 gün içinde Fırat Üniversitesi Rektörlüğüne yapacaklar. -DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ- Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü 36 profesör, 21 doçent ve 6 yardımcı doçent alacak. Profesör ve doçent kadroları daimi statüde olacak. Adaylar başvurularını 15 gün içinde Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne yapacaklar. Alınacak olan öğretim üyelerinin istihdam edileceği okullar ve sayıları şöyle: ''Buca Eğitim Fakültesi (2 doçent), Fen Edebiyat Fakültesi (1 doçent), Fen Fakültesi (1 profesör), Güzel Sanatlar Fakültesi (1 profesör), Hukuk Fakültesi (1 profesör), İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (4 profesör, 2 doçent), Mimarlık Fakültesi (1 doçent), Mühendislik Fakültesi (5 profesör, 3 doçent), Tıp Fakültesi (18 profesör, 9 doçent), Hemşirelik Yüksekokulu (1 doçent), Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu (2 profesör, 1 doçent), Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (1 doçent), Devlet Konservatuvarı (3 profesör), Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü (2 doçent), Onkoloji Enstitüsü (3 profesör)'' -ANADOLU ÜNİVERSİTESİ- Öte yandan, Anadolu Üniversitesi devamlı statüde 3 profesör ve 9 doçent alacak. Mühendislik Mimarlık, Fen ve Sivil Havacılık Yüksekokulu için 3 profesör, Fen, Mühendislik Mimarlık ve Porsuk Yüksekokulu içinse 9 doçent alınacak. Başvurular, 15 gün içinde Anadolu Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığına yapılacak.