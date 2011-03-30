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3 uluslararası basın kuruluşu gelişmelerden kaygılı

Üç uluslararası basın kuruluşu Türkiye'deki uygulamalardan kaygı duyduklarını açıkladı

30 Mart 2011 03:00

T24- Türk Gazeteciler Birliği (ATGB), Alman Gazeteciler Birliği (DJU) ve Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ) ortak bir açıklama yayınlayarak, Türkiye'de basın özgürlüğü konusunda kaygılı olduklarını duyurdular.


Üç örgütün ortak açıklamasında, tutuklu Gazeteci-Yazar Ahmet ŞIK'ın "yayınlanmadan toplatılan" kitabıyla ilgili gelişmelere dikkat çekildikten sonra, Türkiye'de cezaevinde bulunan ve cezaevine girme tehdidiyle karşı karşıya olan gazetecilerin durumuna değinildi.

Türkiye'deki "Gazetecilere Özgürlük Platformu"nun basın özgürlüğü yolundaki mücadelesine destek veren üç örgütün ortak açıklamasında, tutuklu tüm gazetecilerin serbest bırakılması, basın özgürlüğünü engelleyen yasaların değiştirilmesi istendi. Açıklamada, "Türkiye, hükümetin iddia ettiği gibi basın özgürlüğünün ileri derecede gelişmiş olduğu bir ülke değil. Dahası basın özgürlüğünün tehlikede olduğu bir ülkedir" denildi.

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