3 ülkede toplam 3 binden fazla ölü var!

T24

Çin’de 1117 ölü, 627 kayıp



Hindistan’da 177 ölü var



Çin sellerden sonraki toprak kaymalarına 1000'den fazla can verdi, Hindistan da sular altında. Artık canlı bulma umudu da azaldı, insanların tek endişesi: Ya kayıplar da öldüyse...Pakistan’ın kuzeyindeki Gilgit-Baltistan bölgesinde şiddetli yağışlar ve yıldırım düşmesi sonucu, 29’u kadın ve çocuk 40 kişi öldü.Yüzlerce evin yıkıldığı sellerde, yardım ve kurtarma çalışmaları zorlukla yürütülüyor. Son 15 gündür etkili olan muson yağmurlarının yol açtığı sellerde en az 1600 kişi öldü, 14 milyona yakın insan evlerini terk etmek zorunda kaldı. BM rakamlarına göre 6 milyondan fazla kişinin acilen gıda yardımına ihtiyacı var.Türkiye’nin Pakistan’a yardımları sürüyor. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, 4 Ağustos’ta gönderilen 35 ton insani yardım malzemesine ek olarak 105 ton malzemenin daha 17 Ağustos’a kadar Pakistan’a gönderilmiş olacağını açıkladı. Açıklamada THY’nin tahsis ettiği bir kargo uçağı, 35 ton yardım malzemesi ile bugün (dün) Ankara’dan İslamabad’a hareket edecek.13 ve 17 Ağustos tarihlerinde de 35’er tondan oluşan insani yardım malzemeleri iki ayrı uçak ile Pakistan’a gönderilecek” denildi. 5 milyon dolar nakdi yardım çeki de dün Türkiye’nin İslamabad Büyükelçisi Babür Hızlan aracılığıyla Pakistan Başbakanı Yusuf Rıza Gilani’ye teslim edildi.Çin’in güneybatısındaki Gansu eyaletinde üç gün önce meydana gelen toprak kaymalarında ölü sayısı 1117’ye yükseldi, 627 kişi hâlâ kayıp. Bölgede şiddetli yağışlar sürüyor, bu nedenle canlı bulma ümidi de azaldı. Ülkenin kuzeybatı kesimleriniyse tropikal bir fırtınanın etkilemeye başlayacağı uyarısı yapıldı. Dianmu tayfununun üç gün sürmesi bekleniyor. Öte yandan sağlık ekipleri, salgın hastalık tehlikesi nedeniyle bölgede önlem almaya çalışıyor.Afetzedelere çadır, yiyecek, su gönderiliyor ancak bazı yerlerde yetersiz kalınıyor. Son 10 yılda meydana gelenlerin en büyüğü olduğu belirtilen felakette arama çalışmalarına 4 bin 500 kadar asker, polis, itfaiyeci katılıyor.Hindistan’ın kuzeyindeki Cammu Keşmir eyaletinin dağlık Ladakh bölgesinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerdeyse 177 kişi öldü, yüzlerce kişi kayıp. Turistik bir bölge olan Ladakh’da ölenler arasında üç Fransız, bir İtalyan, bir İspanyol turist de bulunuyor. Selde ölenlerden yaklaşık 150’sinin kimliği belirlendi. Kurtarma ekipleri, kaybolan yüzlerce kişiye ek olarak yüzlerce kişinin daha çamurların altında gömülü veya çamur seli tarafından sürüklenmiş olmasından endişe ediyor.Tacikistan’daysa nehir taşması nedeniyle 40 ev yıkıldı. Dağlı Badahşan eyaletine bağlı Murgab ilçesinde meydana gelen olayda can kaybı olmadı, bölgede yaşayanlar güvenli yerlere yerleştirildi.