-3 TÜRK'ÜN KAÇIRILMASI KERKÜK (A.A) - 15.02.2011 - Irak'ta kaçırılan 3 Türk'ün, soğutma ve asansör sistemleri üzerine bir şirkette çalıştıkları bildirildi. Adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, yaptığı açıklamada, Türklerin bu akşam Kerkük'te, kaldıkları evden kimliği belirlenemeyen kişilerce kaçırıldığını haber aldıklarını belirtti. Olayın ayrıntılarının araştırıldığı, Türklerin Kerkük'e habersiz geldikleri ve Kerkük emniyetine ikamet için başvurularının bulunmadığı ifade edildi. Öte yandan, Fransız haber ajansı AFP, adının açıklanmasını istemeyen bir polis yetkilisine dayanarak, 5 saldırganın Kerkük'ün güneyinde 8 Türk işçi ve mühendisin yaşadığı eve girdiğini ve 3 Türk'ü kaçırdığını duyurdu. Kaçırılanların 21-39 yaşında oldukları ve İstanbul'dan geldikleri kaydedildi. Evlerine girilen 8 Türk'ten hiçbirinin geçerli Irak vizesi bulunmadığı, kaçırma eylemi sırasında evde olan diğer 5 Türk'ün polise ifade verdiği bildirildi.