3 Türk vatandaşı İspanya'da hayatını kaybetti

İspanya 'nın güneyinde Malaga kentine bağlı Marbella kentinde denize giren 3 Türk vatandaşı boğulduğu açıklandı. Hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının 18, 19 ve 30 yaşlarında olduğu, dördüncü bir kişinin ise durumunun ağır olduğu ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. 10 öğrenci ile 2 öğretmenden oluşan grubun, 5 Nisan'da bir proje çerçevesinde Malaga'ya geldiği belirtildi.

Endülüs bölgesi acil durum merkezinden yapılan açıklamada, boğulan iki kişinin cesetlerinin hemen bulunduğu, üçüncü kişinin ise yoğun aramalar sonucu denizden çıkartıldığı vurgulandı.

Hayatını kaybeden Türk vatandaşların kimlikleri konusunda bir açıklama yapılmazken, iki kişinin konuşma ve işitme engelli olduğu, diğer kişinin ise grubun gözetmenlerinden biri olduğu belirtildi.