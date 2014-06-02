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Dünya
Deutsche Welle

3 Türk mühendis yaşamını yitirdi

Afganistan’ın Nangarhar vilayetinde özel bir Türk şirketinde çalışan Türk mühendislerin bulunduğu minibüse intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda 3 mühendisin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

02 Haziran 2014 23:21


Nangarhar Valisi Ahmed Şia Abdülsey, saldırıyı minibüsün yanından motosikletle geçen intihar eylemcisinin düzenlediğini söyledi. 3 Türk mühendisin hayatını kaybettiği saldırıda biri Türk, biri de minübüsün yakınlarında bulunan Afgan bir çocuk olmak üzere 2 kişinin de yaralandığı açıklandı. Mühendislerin, Afgan polisi için çalışan bir Türk şirketinde görevli olduğu ifade edildi. Şu ana kadar saldırıyı üslenen olmadı.

Devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turu öncesi şiddet olaylarının tırmandığı Afganistan'da, batıdaki vilayetlerden Herat'ta da pazartesi günü bir yardım kuruluşunda görevli Hint vatandaşı kaçırıldı. Bir polis sözcüsü, altı Taliban militanının, yardım görevlisinin çalıştığı okulu bastığını ve sonra da söz konusu kişiyi kaçırdığını açıkladı. Hindistan Dışişleri Bakanlığı da kaçırma olayını doğruladı.

Taliban, cumartesi günü yapılacak devlet başkanlığı ikinci tur seçimleri öncesi saldırılar düzenleneceğini duyurmuştu. Örgüt, Afgan halkına yönelik olarak ‘ölmek veya yaralanmak istemiyorlarsa' sandıklardan uzak durmaları tehdidinde bulunmuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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