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Dünya

3 Türk için 300 bin dolar fidye istendi

Irak'ın Kerkük kentinde 15 Şubatta kaçırılan 3 Türk vatandaşı için 300 bin dolar fidye istendi.

20 Şubat 2011 02:00

T24 - Irak'ın Kerkük kentinde 15 Şubatta kaçırılan 3 Türk vatandaşı için 300 bin dolar fidye istendi.


 
Kerkük'e bağlı Beşir köyünde bir süre önce araziyle ilgili yaşanan bir çatışmada Türkiye'nin Türkmenlere desteği verdiği gerekçesiyle 3 Türk vatandaşı kaçırılmıştı.

Aksaray'lı olduğu bildirilen Ali Kulaksız, Bahtiyar Kılıç ve Muttalip Kütük adlı Türk vatandaşları için 300 bin dolar fidye istendi. Fidye isteyenlerin kim ya da kimler olduğuna dair bilgi yok.

Türkmen ve Arap aşiretleri arasında çıkan arazi kavgasında 3 Arap ölmüş, 5 Türkmen yaralanmıştı. Kerkük polisi, kaçırılan Türkleri bulmak için özel ekip oluşturulduğunu ve geniş çaplı operasyon yapıldığını duyurdu.

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