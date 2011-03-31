-3 TÜRK GÜREŞÇİ İLK TURDA ELENDİ DORTMUND (A.A) - 31.03.2011 - Avrupa Güreş Şampiyonası, Almanya'nın Dortmund kentinde devam ediyor. Şampiyonada bugün mindere çıkan Bayan Grekoromen Milli Takımı'ndan 48 kiloda Burcu Kepiç, 51 kiloda Melek Atakol ve 55 kiloda Hafize Şahin, ilk turda elenerek şampiyonaya veda ettiler. Westfalen Halle'de süren şampiyonada, grekoromen bayanlarda ilk turda 48 kiloda Burcu Kepiç, Rus Lorisa Oorzhak'a, 51 kiloda Melek Atakol, Alman Alexandra Egelhardt'a, 55 kiloda Hafize Şahin ise Rus Maria Gurova'ya yenilerek, turnuvaya veda eden isimler oldular. Türk Milli Takımı'nda yarın, 59 kiloda Hatun Muhçu, 63 kiloda Leyla Metin, 67 kiloda Burcu Örskaya ve 72 kiloda Simge Yılmaz mindere çıkacak.