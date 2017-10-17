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3 ton zeytini protesto için bedava dağıttılar

Bahattin ALBAYRAK/KARACASU (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Karacasu İlçesi'ndeki üreticiler, zeytin alım fiyatlarını, 3 ton yeşil zeytini ücretsiz olarak yoldan geçenlere bedava dağıtarak protesto etti

17 Ekim 2017 13:17

Bahattin ALBAYRAK/KARACASU (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Karacasu İlçesi\'ndeki üreticiler, zeytin alım fiyatlarını, 3 ton yeşil zeytini ücretsiz olarak yoldan geçenlere bedava dağıtarak protesto etti.
Karacasu\'da zeytin alım fiyatlarını protesto etmek ve prim uygulaması taleplerini duyurabilmek için 20 üretici, zeytin alım merkezlerinin bulunduğu kırsal Ataeymir Mahallesi\'nde biraraya geldi. \'Zeytine destek\', \'Zeytinimizi yaşatalım\', \'Zeytin kan ağlıyor\', \'Yeşil altına destek\' yazılı dövizler taşıyan üreticiler, mahalleden geçen Karacasu -Tavas karayolunun kenarına traktörle getirilen 3 ton yeşil zeytini, poşetler içiresinde, yoldan geçen araç sürücülerine ücretsiz olarak dağıtarak tepkilerini dile getirdi.
Ataeymir Mahallesi Muhtarı Gültekin Uysal, kilosunu 2 liraya mal ettikleri zeytin için 1.70 lira alım fiyatı açıklandığını belirtip, \"Üretici, borçlanarak ve bin bir emek sarf ederek bu zeytinleri yetiştiriyor. Açıklanan 1.70 TL alım fiyatı ile üretici hayal kırıklığına uğradı. Artık bölge milletvekillerimizin ve hükümetimizin bölge çiftçilerimizin düştükleri bu acıklı durumu görmelerini istiyoruz. Bugün zeytin üreticilerimiz, açıklanan zeytin alım fiyatının düşük olması nedeni ile römorklar içerisinde getirdikleri 3 ton zeytini vatandaşlara ücretsiz dağıttı. Biz üreticiler olarak, hükümetimizden zeytine prim uygulaması getirmesini istiyoruz\" diye konuştu. Muhtar Uysal, 1600 nüfuslu mahellerindeki 400 hanenin tamamının zeytincilikle uğraştığını da kaybededip, üreticinin mağdur edilmemesini istedi.
Aydın\'ın büyükşehir olmasının ardından beldeden mahalleye dönüştürülen Ataeymir\'in eski belediye başkanlarından, zeytin üreticisi Mehmet Başalan da Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı\'nın zeytin üreticilerine destek olmak için zeytine mutlaka ama mutlaka prim desteği vermesi gerektiğini söyledi. Bu uygulamanın dünyanın her yerinde olduğunu vurgulayan Başalan, \"Biz de böyle bir uygulamaya gidilmediği için üreticimiz, tüccarlarımız, dünya ülkeleri ile Avrupa ülkeleri ile rekabet edemiyor. Örneğin İspanya\'da üretici mahsülünü kilosu 2 liraya satıyorsa, 2 lira da devlet destek veriyor. Bizde de bu destek olmalı. Aksi durumda, zeytin üreticilerimiz bin bir emek vererek yetiştirdikleri zeytin ağaçlarını kesmek zorunda kalacaklar\" diye konuştu.
Açıklamaların ardından zeytin üreticileri olaysız dağıldı.

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