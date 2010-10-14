-3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ TUNCELİ (A.A) - 14.10.2010 - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, 2 askerin şehit edildiği çatışmanın ardından, terör örgütüne yönelik başlatılan operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirildi. Ovacık ilçesi kırsalında, Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı ile 4. Komando Tugay Komutanlığı birliklerince dün başlatılan operasyonda, bir grup teröristle yeniden sıcak temas sağlandı. Operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede, operasyonların hava destekli sürdürüldüğü öğrenildi.