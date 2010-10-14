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3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ TUNCELİ (A.A)

14 Ekim 2010 20:52

-3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ TUNCELİ (A.A) - 14.10.2010 - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, 2 askerin şehit edildiği çatışmanın ardından, terör örgütüne yönelik başlatılan operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirildi. Ovacık ilçesi kırsalında, Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı ile 4. Komando Tugay Komutanlığı birliklerince dün başlatılan operasyonda, bir grup teröristle yeniden sıcak temas sağlandı. Operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede, operasyonların hava destekli sürdürüldüğü öğrenildi.

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